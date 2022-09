Catalunha. França ameaça usar a força se estrada não for desbloqueada

Uma centena de manifestantes do grupo Tsunami Democràtic aceitou retirar os veículos da AP-7 - que liga Espanha e França - em troca de a polícia francesa não sancionar os carros entretanto levados pelas gruas das forças antimotim, empenhadas em pôr fim ao corte de estrada organizado pelo movimento independentista.

A ação, levada a cabo dos dois lados da fronteira, foi convocada em protesto contra a condenação judicial de independentistas catalães. Ao fim da manhã, os agentes avisaram estar a preparar uma intervenção policial para fazer dispersar os manifestantes, após o que foi tentada uma negociação, para que o grupo acabasse voluntariamente com o protesto

A polícia advertiu que, no caso de o bloqueio não ser levantado, as autoridades recorrerão à força para desimpedir a via. Ao princípio da tarde, os manifestantes estavam sentados no asfalto da AP7, junto a Girona, em frente do cordão policial francês.

Para bloquear a passagem na fronteira, os manifestantes utilizaram automóveis e construíram barricadas com materiais de obras. O protesto recebeu o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). Marta Vilalta, porta-voz daquela formação, afirmou à imprensa que a ação “é legítima” desde que seja realizada “no quadro democrático” e sem violência.

As ações de reivindicação, a nível institucional ou nas ruas, “partilham um objetivo: o de que deve haver uma solução democrática, baseada no reconhecimento dos direitos fundamentais, entre os quais a autodeterminação da Catalunha”, disse a porta-voz.