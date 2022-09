Ataque com arma branca faz quatro feridos na Arábia Saudita

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas quando foram atacadas com uma faca enquanto atuavam numa peça de teatro num parque em Riade, Arábia Saudita, com o agressor a ser detido, anunciaram fontes médicas e policiais. As autoridades de emergência médica foram alertadas para um esfaqueamento que ocorreu num parque em Riade, na zona de Al Malaz, e enviaram nove ambulâncias para o local, disse Yaser al Yalayel, porta-voz dos serviços de emergência, em comunicado.

Quatro pessoas, cuja nacionalidade não foi revelada, foram levadas para o Hospital Mohamed bin Abdelaziz, acrescenta o documento. A polícia acabou por deter um homem estrangeiro, oriundo de um país árabe, que tinha na sua posse a faca utilizada no ataque, revelou o canal de televisão estatal Al Ijbariya, especificando que as vítimas são membros do grupo teatral. As autoridades referem que todas as vítimas estão estáveis.

A Arábia Saudita é alvo de ataques por parte de rebeldes hutis do Iémen, onde Riade lidera uma coligação militar árabe contra este movimento e a favor do governo internacionalmente reconhecido. No entanto, ataques como o de hoje, especialmente na capital, são raros.