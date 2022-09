França. Inverno anuncia-se quente nas ruas

O clima de tensão social regressa a França, com os “coletes amarelos” a anunciarem a preparação de ações “especiais em grande” — dizem dois dos seus líderes ao Expresso — para assinalar o primeiro aniversário do início do movimento, a 17 de novembro de 2018.

A agitação vai começar já este fim de semana, devendo agravar-se a meio do mês e crescer até 5 de dezembro, dia em que a crise social poderá ganhar contornos bastante mais vastos. A partir dessa data poderá ser mais complicado para o Governo francês. Algumas das principais centrais sindicais anunciaram manifestações e greves “ilimitadas” a partir da primeira semana de dezembro, designadamente nos transportes públicos, contra a revisão do sistema específico das reformas no sector. Nessas ações deverão participar os “coletes amarelos”.

