O medo do impulso da extrema-direita é a arma final do PSOE

VITÓRIA QUASE CERTA, GOVERNO MAIS QUE INCERTO

O voto útil, atiçado pelo medo do impulso da extrema-direita e pela mobilização das mulheres progressistas, acaloradas pelo discurso antifeminista de dirigentes do Vox como Santiago Abascal e Rocío Monasterio, são as últimas armas com que contam os estrategas do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) para melhorarem as expectativas do partido nas cruciais eleições de amanhã, domingo, em Espanha.

Nem a sondagem mais pessimista parece pôr em dúvida a vitória do PSOE nos sufrágios de 10 de Novembro, mas está em causa a dimensão dessa vitória, que poderá ser inferior à que se verificou na anterior convocatória eleitoral, há seis meses, a 28 de abril. Uma perda de músculo do bloco das esquerdas, frente ao indiscutível crescimento da ultradireita no lado oposto da balança, tornaria extremamente difícil cumprir o objetivo fundamental do PSOE destas eleições: levantar o bloqueio que no verão passado impediu a formação de um Governo estável e coerente.

Pedro Sánchez (47 anos), incontestado líder socialista e primeiro-ministro em gestão, recebe por estes dias múltiplas acusações por parte dos seus oponentes ideológicos do Partido Popular (PP, centro-direita) e Cidadãos (C’s, liberais conservadores) de ter dado alento ao Vox para dividir os votos da direita. Em abril o PSOE mostrou-se disposto a incluir o partido de Abascal num debate a cinco numa estação privada de televisão; não pôde ser assim, por decisão da Junta Eleitoral (o partido ainda não tinha representação parlamentar).

No mais recente encontro televisivo, na segunda-feira, dia 4, no qual interveio o presidente do Vox, Sánchez nem sequer aludiu, e ainda menos rebateu, os postulados antidemocráticos ou as tiradas xenófobas e sexistas de Abascal, proporcionando-lhe uma tribuna inigualável para a difusão das suas diatribes. Hoje, enquanto os estudos de opinião vaticinam que o PSOE perderá posições em relação às eleições de abril (de 123 deputados passaria para 117), ao Vox augura-se um crescimento espetacular, que o colocaria no terceiro lugar do ranking partidário, com 46 assentos parlamentares. Em abril conseguiu 24.

Algo parecido sucedeu na França do Presidente socialista François Mitterrand em 1982, como recorda no diário “El País” o jornalista Carlos E. Cué. Com a oculta intenção de prejudicar o seu oponente Jacques Chirac, o líder francês facilitou a presença institucional da então emergente Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Este partido, paradigma da extrema-direita europeia, começou a romper a direita francesa, mas acabou por “devorar” boa parte do eleitorado socialista e comunista. Os dirigentes do PSOE, cientes deste perigo, estão a utilizar o crescimento do Vox como aríete para estimular a participação, mobilizar os indecisos e tirar de suas casas os simpatizantes indolentes que, com razões de sobra, assistem a estas novas eleições anestesiados pelo tédio e pela frustração.

Esta estratégia de última hora foi ativada perante a evidência de que a anterior, que consistia em pescar votos no centro do espectro político, sobretudo os que eram deixados no caminho por um C’s em risco de decomposição, não deu os resultados desejados. O endurecimento das posições do PSOE em relação ao conflito da Catalunha, propondo o regresso ao Código Penal e ao delito de convocatória de referendos ilegais, recorrendo para o Tribunal Constitucional de qualquer medida do parlamento regional ou do governo autónomo catalão que seja favorável ao independentismo e fira a legalidade, ou o impulso para uma lei de comunicação audiovisual que neutralize a deriva separatista dos meios de comunicação públicos catalães (exigências claras da oposição) provas palpáveis dessa nova orientação.

Com estas fórmulas, Sánchez não visa apenas captar sufrágios de votantes conservadores, mas ter as mãos livres e não depender dos votos da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) ou do Juntos pela Catalunha (JxC, separatistas de direita) numa eventual sessão de investidura como primeiro-ministro. Para completar esta estratégia, o secretário-geral do PSOE deu o seu aval, após vacilações iniciais, a que se inclua o federalismo e o reconhecimento da plurinacionalidade do Estado como remédios para o estabelecimento de uma base de solução para o conflito catalão.

Embora já não o expresse de maneira tão direta como na anterior campanha, o PSOE de Sánchez acalenta no íntimo a aspiração a obter força suficiente para comandar um Governo de uma só cor com apoios externos do Unidas Podemos (UP, esquerda populistas) e do Mais País, dissidência da UP encabeçada por Íñigo Errejón, fundador e ideólogo do Podemos. O modelo português da geringonça esteve sempre muito presente nas posições socialistas. O Governo de coligação, que continua a ser o objetivo primordial da UP, já não parece fazer parte do catálogo de possibilidades para Sánchez, embora o líder do Governo tenha feito a esse respeito uma alusão passageira numa das suas últimas entrevistas, no sentido de que “não descarta” essa fórmula para conseguir o desbloqueio.

O líder socialista empenhou-se muito mais em promover a abstenção ativa do PP e do C’s na investidura parlamentar, envolvendo ambos os partidos da direita no “dever patriótico” de conseguir a estabilidade institucional solicitando-lhes apoio para uma iniciativa de alteração da lei eleitoral, que em caso de conflito facilite o acesso à chefia do Governo do líder da lista mais votada nas eleições.

Sánchez utiliza em termos muito moderados a sua posição de força na liderança do partido. Depois de avanços e recuos que mostraram a solidez das suas intenções para se erigir, face a todo o tipo de obstáculos, como dirigente máximo de um partido histórico, fundado em maio de 1879, o secretário-geral controla o rumo do PSOE sem a menor contestação interna. Para isso contribuem o seu êxito eleitoral, as suas iniciativas sociais, a sua boa imagem europeísta e o seu ativismo nos fóruns comunitários.

Ao contrário do seu antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, que pagou cara a demora em reconhecer a presença de uma grave crise económica, Sánchez admite já que a desaceleração é um facto e assegurou medidas por parte do Governo para lhe limitar os efeitos. O cumprimento, superando dezenas de dificuldades, da promessa de exumar os restos do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos, e a recente decisão das Nações Unidas de, com apenas um mês de preparação prévia, realizar em Madrid a nova Cimeira do Clima que estava marcada para Santiago de Chile no inicio do próximo mês de dezembro, são também notas de última hora a seu favor, que terão sem dúvida efeitos eleitorais.