Brasil, com Lula livre. Tudo o que precisa de saber sobre o que aí vem

Agora que chegaram ao fim os 580 dias de Luís Inácio Lula da Silva nas instalações da Polícia Federal, em Curitiba, o Brasil pergunta-se o que vai acontecer. De regresso ao local de onde saiu para a prisão, o ex-Presidente brasileiro regressa para relançar a oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Mas este objetivo não será fácil de conquistar num país que acordou tão dividido como estava no momento em que Lula desapareceu dos palanques.

Para já, Lula da Silva não se pode candidatar a nenhum cargo político por estar enquadrado no que os brasileiros chamam de Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de condenados em segunda instância. Mas o ex-Presidente não deverá voltar a poder ser preso pelos outros processos que ainda decorrem, nomeadamente o que o liga à compra de um sítio no interior de São Paulo, com julgamento marcado para dia 27. A estratégia de defesa de Lula, para libertá-lo da proibição de concorrer a eleições, é pedir a anulação do julgamento que o manteve detido até sexta-feira, invocando a parcialidade do juiz Sérgio Moro, após a revelação das escutas pelo jornal digital "Intercept Brasil", conhecidas como Vaza Jato.

Caso se mantenha o impedimento de se paresentar a eleições, um dos cenários sobre a mesa é o regresso de Fernando Hadadd: o ex-ministro da Educação de Lula foi mesmo uma das figuras mais em evidência no pós-libertação, tendo sido várias evezes elogiado pelo ex-Presidente no seu primeiro discurso após sair da Polícia Federal.

Uma das primeiras medidas anunciadas por Luís inácio Lula da Silva foi a intenção de percorrer o Brasil numa caravana política, fazendo aquilo que o notabilizou: ir de encontro à população mais desfavorecida, devolvendo o Partido dos Trabalhadores (PT) às ruas de que se afastara. a ideia é colá-lo à figura de Nélson Mandela, como líder que foi preso político.

Com o regresso do líder, o PT deixa de assumir uma narrativa defensiva e pode voltar a liderar uma oposição muito fragmentada, posicionando-se como uma alternativa. Mas cientistas políticos como Marcos Nobre, da Universidade de São Paulo, entrevistado pelo site UOL, alertam que o partido terá de elaborar um programa político voltado para o futuro, abandonando o saudosismo dos tempos do lulismo, caso contrário, não terá sucesso.

A incógnita é saber se Lula sai da prisão ressentido e focado apenas em atacar Bolsonaro e Sérgio Moro, ou se retomará o perfil conciliatório que já o caracterizou no passado. A "Veja" anunciou, por exemplo, que Lula chegou a São Paulo transportado num avião do apresentador televisivo e pré-candidato à Presidência, Luciano Huck. Jornais brasileiros avançam também que uma das suas primeiras atitudes seria efeutar a aproximação ao ex-candidato Presidencial Ciro Gomes, magoado por não ter contado com o apoio do PT em 2018. À espera de Lula este sábado em São Bernardo estavam ainda Marcelo Freixo, do PSOL, e Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.

Mais divisão?

Os órgãos de comunicação social brasileiros, contudo, alertam que a saída de Lula da prisão só fará aumentar a polarização política do país. O "Correio Braziliense" fala de uma radicalização do confronto, apontando mesmo um regresso às divisões sentidas durante o período de campanha eleitoral de 2018. Já se questiona também se a libertação de Lula não tornará ainda mais agressivo o sentimento anti-petista de muitos brasileiros, reforçando o apoio da base de Bolsonaro, mesmo de uma franja descontente com a atuação do atual Presidente.

Num primeiro momento, Bolsonaro optou por manter o silêncio, tendo dado orientações à sua equipa para que não alimente a discussão. "Não dê munição ao canalha que está momentaneamente livre", escreveu logo pela manhã deste sábado na rede Twitter. Quem não tardou em desobedecer foram os filhos Carlos e Eduardo, indignados com a libertação de Lula.

As redes sociais também não demoraram em evidenciar as divisões profundas que separam os brasileiros, sinalizando que os próximos meses tenderão a não ser fáceis nem mesmo para as famílias, que romperam devido a divergências políticas. A decisão do Supremo Tribunal Federal "colocou gasolina" neste cenário ainda por cicatrizar, como explicaram vários comentadores.

O cenário político já se encontrava altamente dividido, mesmo antes da libertação de Lula da Silva, com o surgimento de vários pré-candidatos de uma eleição que só está marcada para 2022. Para além do próprio Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça Sérgio Moro, posicionam-se o governador de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, entre outros, como o já citado Luciano Huck.

E com o regresso de um líder carismático como Lula e a falta de uma figura de dimensão emotiva equivalente ao centro, a tendência é de que os extremos avancem. E, com a economia do país ainda sem dar provas consolidadas de recuperação e sem estabilidade política, dificilmente o Brasil conseguirá recuperar a confirança de investidores estrangeiros. Sinais recentes disso foram dados com o falhanço do leilão de exploração petrolífera ou a subida do dólar após o anúncio da libertação de Lula.

O cenário na América do Sul também mudou muito desde a prisão de lula há quase um ano, com instabilidade político-social em países como o Chile, Bolívia e Venezuela e mudanças de cor política na Argentina, tendo inclusive sido criado um núcleo de 32 políticos de esquerda de 12 países, intitulado Grupo de Puebla, reunido este fim de semana nesta cidade do México, para reagir ao que dizem ser "o avanço da direita conservadora".