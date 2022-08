Trump desviou dinheiro supostamente angariado para veteranos do exército

Em janeiro de 2016, durante as primárias republicanas na corrida para a presidência, Donald Trump faltou a um debate com os outros candidatos republicanos, promovendo, em vez disso, um evento de angariação de fundos para veteranos das forças armadas.

Acontece que a receita obtida não chegou aos seus alegados destinatários. Tal como aconteceu de outras vezes em que Trump supostamente praticou beneficência ao longo dos anos. Uma vez, por exemplo, a fundação Trump gastou muito dinheiro para restaurar uma fonte à entrada do Plaza Hotel em Nova Iorque - um hotel de que o próprio Trump era dono na altura.

Como disse agora uma juíza em Nova Iorque: "As quebras do dever fiduciário do sr. Trump incluíram permitir à sua campanha que orquestrasse a angariação de fundos, permitindo à campanha, em vez da fundação, que distribuísse diretamente os fundos, e usando a angariação e distribuição dos fundos para promover a campanha política do sr. Trump".

Por outras palavras, os fundos acabaram usados para outros fins que não aqueles a que se destinavam. A juíza ordenou a Trump que pague uma multa de dois milhões de dólares. Além disso, a fundação Trump - que parece ter servido muitas vezes para canalizar fundos para as empresas de Trump - encerra portas de vez, como já antes fora decidido.

Porém, ao contrário do que as autoridades em Nova Iorque tinha pedido, Trump e os seus filhos não ficaram submetidos a um impedimento vitalício de administrar organizações de beneficência.