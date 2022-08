Senadora italiana de 89 anos, sobrevivente do Holocausto, com proteção policial por causa de ameaças

As centenas de ameaças recebidas através das redes sociais nos últimos dias levaram Liliana Segre - uma italiana de 89 anos, sobrevivente do Holocausto – a ficar sob proteção policial. Na origem dos ataques está o facto de Segre (que é senadora vitalícia) ter proposto no parlamento a criação de um comité para combater todas as formas de racismo, anti-semitismo, incitação ao ódio e violência por motivos étnicos e religiosos.

A moção foi aprovada na semana passada, apesar da abstenção dos partidos da extrema-direita (Lega) e do centro-direita (Forza Itália), mas desde então as mensagens de ódio não pararam.

Liliana Segre, que aos 13 anos foi enviada para o campo de extermínio de Auschwitz, confessou que a posição destas forças partidárias a fez sentir-se “como uma marciana no Senado”.

“Eu apelei à consciência de todos e pensei que uma comissão contra o ódio, como princípio, seria algo aceite por todos”, afirmou, citada pelo “La, Repubblica da Itália”.

As mensagens, que têm sido enviadas por pessoas anónimas, levaram à abertura de uma investigação, agora tornada pública. A gravidade de algumas delas levou a que o presidente da câmara de Milão reunisse com o comité de segurança e ordem pública, ficando acordado que Segre precisa de proteção policial.