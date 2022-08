Nacionalistas escoceses prometem apoiar “aliança progressista” para “manter os conservadores longe do poder”

O Partido Nacionali Escocês (SNP) abriu a época de campanha e disse ao que vinha: a ideia é impedir um governo do Partido Conservador, nem que para isso seja preciso fazer um pacto com outras forças, a tão famosa “Aliança Progressista”. As condições também ficaram bem delineadas: o Serviço Nacional de Saúde (NHS) é prioridade e só assim é que os nacionalistas ponderam oferecer os seus deputados a essa putativa aliança, caso esse cenário chegue a desenhar-se, disse esta sexta-feira Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia.

De qualquer forma, uma coligação formal está fora de questão. Em cima da mesa estão apenas acordos pontuais, o que pode ser mais do que suficiente, dependendo dos votos no Partido Trabalhista e nos Liberais Democratas, para impedir um Executivo conservador. Este desejo é motivado, sobretudo, pela questão do Brexit.

O partido de Sturgeon apresentará uma lei de proteção do NHS para garantir que o sistema de saúde não seja usado como “moeda de troca” num eventual acordo pós-Brexit com os Estados Unidos. O Presidente americano, Donald Trump, nunca escondeu que gostaria de abrir o NHS britânico à exploração comercial por parte de empresas de assistência médica americanas: “Todos os setores estão em cima da mesa”, disse numa visita recente ao Reino Unido.

A maioria dos nomes mais sonantes da política britânica, os que provavelmente estarão em lugares de decisão, já colocou o NHS fora do eventual “pacote”, mas como os cenários económicos do pós-Brexit são imprevisíveis não é possível pôr de parte qualquer cenário de privatização.

Chegar à meia centena

O SNP aparece nas sondagens com 4% dos votos, o que pode garantir mais de 50 deputados em Westminster para este partido pró-“remain”, segundo as previsões de John Curtice, professor que é uma autoridade em termos de sondagens no Reino Unido. No Parlamento cessante o SNP tinah 35 assentos. Na Escócia 62% votaram para permanecer na UE em 2016, e essa é uma das principais cartas de Sturgeon nestas eleições.

A líder espera que tanta confusão, tantos avisos dos economistas, possam ter criado ainda mais “remainers” na Escócia. “Muitos dos ganhos dos últimos 20 anos e a promessa de um futuro melhor estão ameaçados. O voto da Escócia para permanecer na UE foi ignorado. Pela primeira vez, o Governo do Reino Unido optou por legislar sobre assuntos descentralizados sem o consentimento de Holyrood [Parlamento escocês]. O compromisso número um dos conservadores é tirar a Escócia da UE, contra a nossa vontade”, disse Sturgeon, admitindo que não apoiará nenhum partido que não aceite a realização de um segundo referendo à independência escocesa.

O primeiro-ministro Boris Johnson já disse que não vai aprovar essa consulta popular, mesmo que o SNP ganhe a maioria dos assentos escoeses em dezembro e vença as regionais em 2021. Se depender do SNP, porém, tais decisões não irão caber ao atual líder conservador.