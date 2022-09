“É quase impensável que ainda existam escravos nos EUA”. John foi esse “quase” por 17 anos

Cem horas por semana, 520 horas por ano, 2600 horas no total. John Christopher Smith foi forçado a trabalhar continuamente entre 2009 e 2014 num restaurante no estado da Carolina do Sul. Nunca foi pago. E era espancado. Tem 33 anos, é afro-americano e sofre de um atraso no desenvolvimento mental. O dono do estabelecimento - e patrão de John - foi agora condenado a dez anos de prisão e a pagar uma indemnização de quase 300 mil dólares (cerca de 270 mil euros).

“É quase impensável que ainda persistam até aos dias de hoje casos de escravidão neste país - um século e meio depois da Declaração da Emancipação”, disse Eric Dreiband, um dos procuradores responsáveis, citado pelo comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça norte-americano, que garante que a investigação vai continuar para garantir “a condenação dos traficantes envolvidos em trabalhos forçados e procurar dar alguma Justiça à vítimas”. “Por roubar a liberdade e os salários da vítima, Bobby Edwards [o patrão] ganhou o direito a cada um dos dias da sua sentença”, considerou ainda o procurador da Carolina do Sul Sherri A. Lydon na mesma nota.

A investigação vai continuar, uma vez que as autoridades temem que possam existir mais envolvidos em redes de tráfico. “O Gabinete do Procurador não vai tolerar trabalhos forçados ou de exploração na Carolina do Sul”, acrescentou Lydon. Além dos dez anos de prisão, Bobby Edwards vai pagar ao agora ex-funcionário exatamente 272 952.96 dólares, qualquer coisa como 247 684 euros.

A história de John no restaurante da família de Bobby Edwards começou em 1996. Na altura tinha 12 anos, revelam os documentos judiciais, citados pelo “Independent”, e lavava pratos. Nos primeiros anos, tudo corria como suposto: John trabalhava e era remunerado. Os problemas surgiram quando Bobby assumiu a gestão do negócio.

“Dava-me com a mulher dele, com a mãe, o pai, o primo, o irmão… podia relacionar-me com todos eles, mas não me conseguia entender com ele [Bobby Edwards]”, contou John ao canal de televisão norte-americano ABC 15 News.

Quando o ritmo de trabalho de John abrandava, Bobby espacanva-o. Usava as panelas ou os tachos, recorria ao cinto das calças e aos punhos. Chegou mesmo a usar um ferro a escaldar para o queimar no pescoço. Com medo de perder o emprego, John nunca denunciou o caso.

Bobby Edwards forçava o empregado a viver num quarto nas traseiras do restaurante e sempre que algum amigo ou familiar de John o tentavam encontrar no emprego era sempre obrigado a ir para a cozinha. “Queria sair há muito tempo. Mas não tinha ninguém a quem pedir ajuda. Não podia ir para lado nenhum. Não podia ver a minha família”, recordou numa entrevista à WMBF.

Só em outubro de 2014 um cliente habitual notou as cicatrizes que John exibia no corpo. Alertou as autoridades e John foi retirado do local. As agressões regulares foram admitidas pelo homem que confessou os crimes em junho deste ano. A sentença foi conhecida esta semana e agora divulgada pelo Departamento de Justiça.