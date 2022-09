11 reações à libertação de Lula (e uma fuga à reação)

Embora este seja um texto com a premissa de reunir todas as reações à libertação de Lula da Silva, começamos exatamente pelo contrário: pela não reação. Jair Bolsonaro optou por fingir que nada aconteceu nas últimas horas no Brasil. Tinha agendado um discurso durante uma cerimónia de entrega de autocarros a uma escola em Goiânia, no interior do país, optou por ao longo dos dez minutos que falou não fazer qualquer referência à libertação do ex-presidente. E depois estava prevista uma conferência de imprensa. A estrutura foi erguida, os microfones ligados mas ninguém apareceu.

E do silêncio de Bolsonaro, saltamos para o barulho de muitos outros: críticos e apoiantes.

Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e PT

Paulo Pimenta, do PT (Partido Trabalhista)

PSDB

Marcel Van Hattem, líder do Novo-RS

Jandira Feghali, do PCdoB-RJ

Álvaro Dias, do Pode-PR

Catarina Martins, Bloco de Esquerda

Joacine Katar-Moreira, Livre!

Bernie Sanders, candidato democrata à Casa Branca

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

“O povo venezuelano está feliz e saúda a libertação do irmão Lula”, disse o presidente venezuelano, na televisão, logo após a libertação de Luiz Inácio da Silva. “Viva o Brasil! Viva Lula! Viva a união de nossa América”, acrescentou Maduro, cujo antecessor, Hugo Chávez, foi um grande aliado do antigo Presidente brasileiro.

Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina

“Comove-me a força de Lula”