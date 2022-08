Irão goza de vantagem militar efetiva sobre EUA e aliados americanos no Médio Oriente

O Irão goza atualmente de uma vantagem militar efetiva sobre os EUA e os aliados americanos no Médio Oriente, devido à sua capacidade de fazer a guerra com recurso a terceiros, como milícias xiitas e insurgentes. A avaliação é do International Institute for Strategic Studies (IISS), um instituto de investigação em relações internacionais, que esta quinta-feira divulgou o estudo “Iran’s Networks of Influence” (“As Redes de Influência do Irão”).

Após 16 meses de investigação sobre a estratégia e a doutrina do regime iraniano no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iémen, o IISS concluiu que a capacidade de Teerão de usar terceiros tornou-se a sua arma de escolha.

As redes de influência, referidas no título do estudo, são mais importantes para o poder iraniano do que o seu programa de mísseis balísticos, putativos planos nucleares ou as suas forças militares convencionais, sublinha o instituto de investigação.

“Espaços de batalha complexos e congestionados sem Estado de Direito”

Estas redes, que operam de maneira diferente nos vários países, foram projetadas, providas de recursos e implementadas por Teerão como o seu principal meio de combate contra adversários regionais e a pressão internacional. Esta política “tem consistentemente dado vantagem ao Irão sem o custo ou o risco de confronto direto com adversários”.

O documento que resultou da investigação defende que a aplicação da força convencional não pode contrabalançar a capacidade soberana do Irão nos últimos 40 anos, uma vez que a maioria dos conflitos no Médio Oriente não é definida por uma guerra entre estados, envolvendo uma paridade de forças sujeitas ao direito internacional. Em vez disso, “há espaços de batalha complexos e congestionados, que não envolvem o Estado de Direito ou a responsabilização, mas baixa visibilidade e atores múltiplos que representam um mosaico de interesses locais e regionais”.

Protestos nacionalistas contra o Irão nos países onde exerce influência

Apesar de tudo, o equilíbrio militar convencional ainda é favorável aos EUA e aos aliados na região, mas o equilíbrio da força efetiva pende agora mais para o Irão, sublinha o relatório.

Mesmo sujeito a sanções americanas, Teerão encontrou pouca resistência internacional à sua estratégia. O desafio que o regime enfrenta agora chega de protestos nacionalistas contra o Irão precisamente nalguns dos países em que Teerão exerce influência. Mas se, por um lado, o estudo declara que o Irão é suficientemente resiliente para resistir à vaga de protestos, por outro, não ignora que o regime enfrenta dificuldades nessa matéria, uma vez que “a sua influência depende de grupos que ou não querem governar diretamente (como o Hezbollah no Líbano) ou não estão capazes ou equipados para a governação (como no Iraque)”.

O custo total para a economia iraniana das suas atividades na Síria, no Iraque e no Iémen é de 16 mil milhões de dólares (cerca de 14,5 mil milhões de euros). Já o Hezbollah recebe anualmente de Teerão 700 milhões de dólares (mais de 630 milhões de euros). Nenhum outro país tem sido tão ativo ou efetivo como o Irão em conflitos regionais, remata o relatório do IISS.