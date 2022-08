Espanha. Uma significativa vitória do Vox no penúltimo dia de campanha e o Cidadãos à procura de um milagre

Partido Popular, Cidadãos e Vox juntaram-se esta quinta-feira, na Assembleia de Madrid, numa votação que, não sendo vinculativa, pode ser significativa: os três partidos, que têm maioria no parlamento da região da capital, aprovaram uma moção que pede ao Governo central para “banir imediatamente” os partidos separatistas, “que ameaçam a unidade da nação”.

No texto aprovado, entre outras medidas, pede-se à União Europeia que passe a classificar os Comités para a Defesa da República (CDR, organização catalã que luta pela independência através de ações de rua) como organizações terroristas e proceda à suspensão de “qualquer pagamento” ou subsídio que os CDR ou organizações similares possam receber de “qualquer órgão público autónomo”. A proposta partiu do partido de extrema-direita e desencadeou protestos à esquerda, mas não é possível, apenas por este voto, aferir o nível de “entendimento ideológico” que estes partidos podem expressar num cenário pós-eleitoral.

Já na quarta-feira, fontes do Partido Popular (direita) diziam ao “El País” que um suposto pacto entre os socialistas de Pedro Sánchez (PSOE) e o Vox para dividir os votos do centro-direita (membros do PP chegaram a assumir que os dois partidos falavam várias vezes para afinarem estratégias) estava a falhar e que há hipóteses reais de o bloco da direita ser maior do que o da esquerda. Fontes do PP incluíram nesse bloco conservador o Vox, contando, implicitamente pelo menos, com o seu apoio ou pelo menos abstenção num cenário em que as três formações da direita (Cidadãos, PP e Vox) somem mais assentos do que PSOE, Unidas Podemos (esquerda populista), Mais País (cisão do anterior) e todos os partidos separatistas.

O PP acredita poder obter 110 deputados (em 350), apesar de as sondagens não lhe darem mais de 100. O Vox alcançaria 35 a 40 e a maioria ficaria à distância de 36 lugares, a conquistar pelo Cidadãos. Estas são as contas otimistas dos populares, mas é difícil entender como esperam tais resultados se há sondagens da semana passada, como a do Centro de Investigações Sociológicas, a dar 150 deputados ao PSOE, a apenas 26 da ma maioria.

Colher flores, perdão, votos no meio do campo

Em vez de esperar pelo colapso antecipado que as sondagens anteveem para o Cidadãos, o líder do Vox, Santiago Abascal, tena garantir que assim é, percorrendo algumas das zonas rurais onde o partido de Albert Rivera teve melhores resultados nas eleições de 28 de abril. Grande parte desses deputados (o Cidadãos conseguiu 57 em abril, mais 27 do que nas eleições anteriores) poderia cair para o lado do Vox.

Nas grandes cidades é é preciso um enorme número de votos para eleger, mas em certas zonas visitadas por Abascal nos últimos dez dias separam o Vox da representação parlamentar uns curtos milhares de votos. “El País” traça o roteiro: Guadalajara, Cáceres, Ávila, Burgos, Albacete, Castellón, Jaén, Cantábria e Huelva, locais onde o Cidadãos elegeu deputados em abril. Guadalajara, província que elege apenas três deputados, esteve na mira do partido que, encheu a agenda com eventos nesta localidade. A ideia é que, num futuro próximo, o Vox se possa assumir como terceira força política e, por isso, alternativa ao bipartidarismo PP/PSOE nas zonas menos povoadas de Espanha.

A assustadora amplitude térmica do Cidadãos

Para o Cidadãos está tudo muito, mesmo muito nebuloso. As últimas sondagens publicadas (terça-feira, pois a lei proíbe publicação de sondagens nos últimos cinco dias antes das eleições) mostram que o partido de Rivera pode ter 17 a 21 deputados (9,1% dos votos), mas no partido ainda se crê, com mais um ou dois por cento, se atinja o muito digno número de 40 assentos. Seria uma perda menor, de 57 para 40 deputados e não para 20 ou menos. Esta quinta-feira, Rivera esteve na Andaluzia, a região que lhe foi mais favorável em abril (dois pontos acima da média nacional). “Se o Cidadãos alcançar um grande resultado nesta que é a comunidade mais populosa de Espanha, ainda podemos conseguir uma reviravolta eleitoral e surpreender toda a gente”, disse Rivera.

O resto das cartas joga-as Rivera em Madrid, Valladolid e Barcelona, para mobilizar indecisos. Os eleitores do partido laranja são os mais voláteis de todos, o que quer dizer que podem ser captados com mais facilidade, incluindo pelo próprio Cidadãos, que não tem votantes tão fixos como os socialistas ou o PP. A amplitude térmica em que se move é de provocar uma forte gripe a qualquer um: podem ter qualquer coisa como 20 ou 40 assentos.