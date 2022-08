Brasil. Jornalistas trocam agressões em programa de rádio: “Você é um covarde”

O estúdio de uma rádio normalmente é um ringue para trocar ideias. Dois jornalistas brasileiros ultrapassaram esta barreira e, no programa “Pânico”, da Rádio Jovem Pan, trocaram agressões e tentativas de agressões, conta a “Folha de S. Paulo”.

Os jornalistas em questão são Augusto Nunes e Glenn Greenwald, o fundador do site “The Intercept”, que publicou desde 9 de junho uma série de reportagens sobre alegadas mensagens secretas entre o então juiz Sergio Moro e procuradores da operação ‘Lava Jato’. Moro é atualmente o ministro da Justiça do Brasil.

O debate aceso que antecedeu as agressões esteve relacionado com um comentário que Augusto Nunes fizera sobre os filhos adotados por Greenwald e David Miranda, um deputado federal do PSOL — “Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deveria investigar”. Nunes não se ficou por aí: “O Glenn Greenwald passa o dia tendo chiliques no Twitter ou trabalhando com receptor de mensagens roubadas”.

“Você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde”, atirou Greenwald, que estava a somente a um metro de Nunes. E a resposta não tardou: “Se falar em covarde, eu vou-te mostrar… Eu te mostro o que é covarde. Eu te mostro quem tem coragem. Eu te mostro quem tem”. Greenwald continuou a chamar “covarde” ao colega e Nunes partiu para a agressão. O norte-americano tentou responder, alguns segundos depois. Os ânimos aqueceram de tal maneira que, enquanto os jornalistas eram separados, o radialista mandou interromper a emissão.

Em declarações à “Folha”, Augusto Nunes, que defende que havia sido irónico na declaração sobre os filhos de Greenwald, disse que foi atacado primeiro. “Eu fui insultado moralmente. Aí adverti para que ele não usasse a palavra ‘covarde’, que é insultuosa, que é grave. Adverti cinco vezes, ele insistiu. Eu tinha duas opções: ou reagir com altivez ou engolir o insulto. Não tive alternativa. Reagi como qualquer homem reagiria. O agredido fui eu. Eu reagi a uma agressão.”

Em resposta, Greenwald, também à “Folha”, declarou que o ponto mais grave desta história foi o recurso “da força física, de violência, no debate político”.

Durante o dia, a Federação Nacional dos Jornalistas e o sindicato de jornalistas de São Paulo lamentaram e repudiaram a agressão de Augusto Nunes a Glenn Greenwald, conta o jornal “Correio”.

Augusto Nunes ganhou, na quarta-feira, o prémio Comunique-se em duas categorias: "Melhor Colunista de Opinião" e "Melhor Jornalista de Política Nacional da Imprensa Falada".