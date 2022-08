Bolsonaro faz pelo menos uma declaração falsa ou imprecisa a cada quatro dias. Está lançado o “Bolsonómetro”

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, faz pelo menos uma declaração falsa ou imprecisa a cada quatro dias. A conclusão é do jornal “Folha de S. Paulo”, que esta quarta-feira lançou o “Bolsonómetro”, uma ferramenta que reúne afirmações presidenciais, devidamente verificadas e contextualizadas.

A primeira conclusão resulta da sistematização de 86 declarações daquele tipo feitas nas redes sociais, transmissões ao vivo, entrevistas e discursos desde que tomou posse, a 1 de janeiro.

Na quarta-feira, Bolsonaro escreveu, por exemplo, que três empresas iriam fechar as suas fábricas na Argentina e mudar-se para o Brasil. Em causa estaria o regresso da ex-Presidente argentina Cristina Kirchner, recentemente eleita vice-Presidente. Uma hora depois, Bolsonaro apagou a publicação que havia feito após as empresas terem negado a informação, conta a “Folha”.

40 declarações falsas ou imprecisas em agosto e setembro

O jornal calculou uma média de 8,6 declarações falsas ou imprecisas por mês desde que assumiu funções. Os períodos mais críticos foram os meses de agosto e setembro, cada um com 20 declarações daquele tipo. Em plena crise provocada pelos incêndios na Amazónia, Bolsonaro afirmou: “A floresta não está pegando fogo como o pessoal está dizendo” ou “O clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas”.

Em setembro, ao discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente brasileiro voltou a proferir declarações falsas ou imprecisas. O dia em que discursou, 24 de setembro, foi, de resto, o dia em que registou o maior número de declarações deste tipo – foram 11, no total, escreve a “Folha”.

Bolsonaro afirmou, por exemplo, que o Governo brasileiro tem uma “política de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais”. No entanto, o Presidente questiona os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam para um aumento do desmatamento.

No palco da ONU, Bolsonaro também reafirmou o compromisso do seu país “com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão, religiosa e de imprensa”. A “Folha” lembra, contudo, que o chefe de Estado brasileiro defende a ditadura militar, elogia várias vezes o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por tortura, e acusa a imprensa de o perseguir.