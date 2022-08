Piloto provoca intervenção policial em Amesterdão após ativar alarme de sequestro por engano

O erro de um piloto da Air Europa num avião que ia fazer Amesterdão-Madrid motivou uma intervenção policial no Aeroporto Schiphol , na Holanda, por suspeitas de sequestro. Foi a própria Air Europa que deu conta do "falso alarme" na conta de Twitter.

"No voo Amesterdão-Madrid, esta tarde, ativou-se por engano um aviso que coloca em marcha protocolos de sequestros no aeroporto", pode ler-se no tweet da Air Europa. "Não aconteceu nada, todos os passageiros encontram-se perfeitamente à espera de poder voar brevemente. Lamentamos [o sucedido]".

A polícia holandesa foi chamada esta quarta-feira àquele aeroporto da capital holandesa para investigar uma “situação suspeita”. Segundo a BBC, que citava fontes oficiais, o incidente foi declarado pela autoridades como sendo uma situação GRIP-3, o que, na escala de atuação da polícia, implica "um incidente ou um acontecimento com consequências graves para as pessoas envolvidas".

Trata-se do terceiro aeroporto mais movimentado da Europa, logo a seguir a Heathrow, em Londres, e ao Charles de Gaulle, em Paris. O próprio aeroporto esclareceu no Twitter que a situação em causa envolvia um avião que se encontrava no local.

Cerca de uma hora após o tweet do aeroporto a dar nota da situação, a mesma conta oficial do Schiphol anunciou que os passageiros e a tripulação tinham sido retirados do avião e que se encontravam seguros. Naquela altura ainda não se sabia que era um falso alarme.

Ainda de acordo com a BBC, que citava testemunhas no local, elementos das forças policiais e ambulâncias deslocaram-se para junto do avião. A CNN acrescentou na altura que foi ouvido um alarme no aeroporto.