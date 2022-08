Dois ex-funcionários do Twitter acusados de serem espiões da Arábia Saudita

O Departamento de Justiça norte-americano acusou dois antigos funcionários do Twitter de espionagem a favor da Arábia Saudita. Os procuradores, segundo o jornal “The Washington Post”, anunciaram esta quarta-feira a acusação: em causa está o acesso a milhares de contas naquela rede social de críticos do Governo de Riade.

A acusação surge um dia depois de Ahmad Abouammo, um dos ex-trabalhadores, ter sido detido. O cidadão norte-americano terá espiado três utilizadores em nome da Arábia Saudita. É ainda acusado de falsificação de documentos e obstrução à investigação. Já o segundo homem, Ali Alzabarah - com nacionalidade saudita - está a ser acusado de ter acedido a informação de mais de seis mil contas só em 2015. Uma delas seria a de Omar Abdulaziz, um dissidente do regime.

Há ainda uma terceira pessoa envolvida no caso: Ahmed Almutairi, que funcionava como intermediário entre os dois antigos funcionários do Twitter e o Governo de Riade. Também ele é suspeito de espionagem. Se Ahmad Abouammo se encontra detido pelas autoridades norte-americanas, o mesmo não acontece com Ali Alzabarah e Ahmed Almutairi, que se acredita que estejam algures na Arábia Saudita.

Em resposta à mesma publicação, o Twitter assegurou que restringe a informação das contas a “um pequeno e limitado grupo de trabalhadores treinados”. “Compreendemos os incríveis riscos enfrentados por muitos dos utilizadores do Twitter ao partilharem as suas perspetivas com o mundo. Temos ferramentas para proteger a sua privacidade.” De acordo com o “Washington Post” esta é a primeira vez que a Justiça dos EUA acusa sauditas de espionagem.