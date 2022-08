Depois de uma visita divina, Paula White entregou-se à religião e guiou o espírito de Trump. Agora chegou à Casa Branca

O espírito, uma entidade sobrenatural incognoscível que anima o ser vivo, às vezes necessita de um guia. Um dia, quem sabe, lá no futuro distante, um qualquer GPS poderá indicar o caminho, como acontece nos carros e telefones, bastando colocar a morada para o certo e errado. Até lá, quem precisa de coordenadas para navegar nas águas, ora turvas, ora cristalinas, da moralidade/serenidade, enfim da vida, agarra-se a alguém. Donald Trump encontrou a sua bússola espiritual em Paula White, uma pastora que defende que a riqueza é um sinal de virtude espiritual.

Não é que Trump seja um homem de fé. Mas é alguém das massas, ou que deseja a aceitação das massas. E agora, em tempos conturbados, com um processo de impeachment a espreitar pela janela, White juntou-se à Administração Trump para garantir, quem sabe, uma fatia do eleitorado mais conservador e ajudar na batalha que se avizinha na corrida à Casa Branca em 2020.

brendan smialowski

A vida de White mudou em 2002 quando, depois de um episódio do programa televisivo “Paula White Today”, onde apregoava as suas ideias, recebeu um telefonema. Era Donald Trump. O contacto entre ambos não desapareceu e, no final da primeira temporada do reality show ‘The Apprentice', a pastora rezou antes do derradeiro programa, conta o “El País”. Aos 53 anos, é milionária, vive numa mansão, tem milhões de seguidores e é, desde 2014, a pastora principal de uma igreja evangélica na Flórida.

“É uma espécie de guia espiritual de Donald Trump”, começa por dizer ao Expresso Germano Almeida, escritor e especialista em política norte-americana. “Tem com o Presidente algumas coisas em comum: ambos foram estrelas de TV com perfil popularucho na primeira década do século XXI. Ambos foram casados três vezes e têm um percurso de vida pública marcado pelas polémicas e por um estilo maniqueísta.”

No livro de memórias “Something Greater” relatou uma “visita divina” de Jesus, em 1986, quando estava com a filha recém-nascida. Na tal visão, estaria a semear a fé pelo mundo, nos diferentes continentes. E o clique para se entregar à religião foi esse. Muitos programas de TV, rádio, livros e digressões depois, transformou-se ela própria numa instituição.

Paula White foi, nos últimos dias, nomeada conselheira da Iniciativa Fé e Oportunidade, ganhando a responsabilidade de fazer a ponte para grupos religiosos em programas governamentais. Antes disso, antes da oficialização e formalidade, já havia apadrinhado encontros entre pastores conservadores e responsáveis da Casa Branca. A amizade entre White e Trump levou-a, em 2016, à tomada de posse do governante: “Que cada rede demoníaca que se alinhou contra o chamamento do Presidente Trump seja destruída em nome de Jesus. Declaro que o Presidente Trump superará todas as estratégias do inferno e todas as estratégias do inimigo”, atirou para a multidão.

the washington post

Mas porquê agora? “Surge nesta fase pela perceção que o Presidente tem de que precisa de segurar a base evangélica para não correr o risco de perder estados de perfil mais conservador na eleição de 2020”, continua Germano Almeida. “O mapa político da América está a mudar. Alguns estados que até há poucos anos eram vistos como claramente republicanos estão a ter focos crescentemente moderados e até democratas, fruto das alterações demográficas e do avanço das minorias, que são tendencialmente mais favoráveis ao Partido Democrata. Acresce a isto que uma parte da base evangélica, que em 2016 votou em massa por Trump contra Hillary Clinton, olha com algum desconforto para o comportamento de Donald Trump, como, por exemplo, na falha moral que teve para com os curdos, muitos deles cristãos.”

Segundo o “Business Insider”, a pastora tem sido uma presença habitual nos corredores da Casa Branca, sendo que foi escolhida, com outros cinco líderes religiosos, para estar presente na inauguração de Trump. Desde 2016, foi mais ou menos oficial que era a conselheira espiritual de Trump. Antes de ser finalmente nomeada, nos últimos dias, White protagonizou uma fotografia que correu mundo, redes sociais e arredores. Na publicação, escreveu: “Honrada por rezar por Donald Trump e pela nossa nação”.

Para Germano Almeida, a ascensão de White é, para além de “populista” e “demagoga”, sinónimo de “mais um passo no desrespeito de Trump perante a separação de poderes e na visão do seu eleitorado de que ‘os políticos em Washington são intrusos na relação direta de Deus com o povo’”.

Mergulhando no Google e perguntando por Paula White não faltam artigos sobre a nova contratação da Casa Branca, mas há um vídeo que explica esta mulher, ainda por cima pelas suas palavras: “Onde quer que eu vá, Deus está lá. Quando eu ando no chão da Casa Branca, Deus anda no chão da Casa Branca. (...) Tenho todo o direito e autoridade para declarar a Casa Branca como um lugar sagrado porque eu estive lá… porque onde eu estou é sagrado”. Mas há mais: “Dizer não ao Presidente Trump seria dizer não a Deus. E eu não o farei”, diz noutra altura da sua vida recente. É esta a personagem que vai iluminar Washington e, porventura, seduzir o eleitorado conservador para um segundo mandato da família Trump.

E, afinal, ao que vem White? “Defende a ‘teologia da prosperidade’, uma teoria aparentemente bizarra mas que se enquadra na junção típica de uma certa América de dar demasiada importância à religião e ao dinheiro”, contextualiza Germano Almeida.

“Não é uma teoria pacífica no mundo evangélico, porque faz uma associação demasiado direta entre saúde, bem-estar e sucesso pessoal com a capacidade de ter riqueza, algo que talvez só caiba na mentalidade americana. Se Trump corporiza o protótipo do americano que se deu bem no sistema capitalista, Paula White dá-lhe o lado da dimensão teológica. Nos últimos anos foi uma das pessoas a cimentar publicamente a ideia de que Donald Trump poderá ter sido ‘escolhido por Deus para ser Presidente dos EUA’.” Mais: “Já foi rotulada de nacionalista cristã por outros evangélicos que não veem com bons olhos a sua teologia da prosperidade. Foi a primeira religiosa ‘herética’ a fazer parte da cerimónia inaugural de um Presidente, ao celebrar a oração na tomada de posse de Trump.”