Turquia anuncia captura da irmã de al-Baghdadi

A Turquia alega ter capturado esta segunda-feira a irmã mais velha do líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, morto a 27 de outubro durante uma operação perto da cidade síria de Azaz, no norte da Síria. Rasmiya Awad, 65 anos está a ser interrogada, assim como o seu marido e nora, detidos na mesma operação, segundo a Reuters, que atribui a informação a uma importante autoridade turca.

“Esperamos que a detenção da irmã de Baghdadi nos permita aceder a um grande número de informações sobre o modo de funcionamento interno do Daesh”, disse a mesma fonte.

Fahrettin Altun, diretor de comunicações do presidente turco Tayyip Erdoğan, considerou esta captura “mais um exemplo do sucesso” das operações do país com vista ao combate ao terrorismo.

“A nossa determinação em levar à justiça aqueles que procuram aterrorizar o nosso povo e desestabilizar a nossa região não pode ser posta em causa”, escreveu Altun no Twitter. “Temos liderado a luta contra o terrorismo em todas as suas formas¨, acrescentou.

Al-Baghdadi, iraquiano, suicidou-se há dez dias, ao ser encurralado durante uma operação das forças especiais dos EUA no noroeste da Síria. O Daesh confirmou a sua morte num áudio divulgado online na semana passada e prometeu vingança contra os EUA.