EUA condicionaram ajuda militar à Ucrânia de investigação aos Biden, diz embaixador

O embaixador dos EUA para a União Europeia admitiu ter condicionado uma ajuda militar destinada à Ucrânia à abertura por esta de um inquérito a um dos rivais Democratas de Donald Trump, o ex-vice-Presidente, Joe Biden. A admissão por Gordon Sodland daquele condicionamento da ajuda militar foi feita durante um depoimento aos congressistas que estão a realizar um inquérito para destituir o Presidente norte-americano.

Segundo o testemunho, divulgado esta terça-feira, Sondland, desde há muito um velho aliado de Trump, declarou aos congressistas que explicou a um conselheiro próximo do Presidente ucraniano, Volodomyr Zelenskiy, que "sem dúvida" a ajuda não seria desbloqueada enquanto a Ucrânia não investigasse as atividades dos Biden no país.

"Presumi que a suspensão da ajuda [militar] estivesse ligada a uma declaração sugerida [por próximos de Trump] contra a corrupção" e que mencionaria a empresa que contratava Hunter Biden, que é o filho de Joe Biden, afirmou no seu testemunho prestado em 17 de outubro.