Sismo de magnitude 6,1 atinge região central do Chile

Um sismo de magnitude 6,1 na Escala de Richter atingiu nesta segunda-feira a região central do Chile, conta o “G1” do Globo. O Instituto de Geofísica dos Estados Unidos informa que o sismo será de magnitude 6.

De acordo com o Centro Sismológico Nacional do Chile, o epicentro do sismo foi a 300 quilómetros a norte de Santiago, a capital do país. O terremoto, que foi registado às 18h53 locais (21h53 em Lisboa), não originou quaisquer falhas no sistema elétrico e no serviço de metro daquele país.

De acordo com o centro sísmico nacional chileno (CSN), o tremor de terra foi sentido na região de Coquimbo, Valparaíso e na região metropolitana de Santiago. O terremoto semeou cenas de pânico na capital entre as dezenas de milhares de pessoas que se manifestavam nas ruas contra o Governo.

Por enquanto, não há vítimas nem danos a lamentar. As autoridades chilenas não emitiram alerta de tsunami.

O sismo social

O Chile vive uma agitação social sem precedentes desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), com manifestações maciças nas ruas e distúrbios, reprimidos pela polícia e militares, que até ao momento fizeram pelo menos 20 mortos, pelo menos 600 feridos e seis mil detidos.

Esta segunda-feira, dezenas de milhares de chilenos voltaram a sair à rua em protesto contra a reforma das pensões anunciada pelo Presidente, Sebastian Piñera para responder à crise política e social, congregando-se em torno do Congresso, onde os deputados começaram hoje de manhã a debater a reforma.