Nova Deli em estado de emergência por causa do nível de poluição do ar

Obrigadas na sexta-feira a declarar o estado de “emergência de saúde pública” por causa do elevado nível de poluição do ar na cidade, as autoridades da capital indiana, Deli, estão a tomar medidas drásticas. Uma delas visa reduzir o tráfego, pelo que, a partir desta segunda-feira, a circulação de automóveis passa a estar condicionada: os veículos são autorizados a circular em datas pares ou ímpares, conforme os dígitos das matrículas.

Outra das medidas está na mão do Supremo Tribunal, onde chegou uma petição defendendo penalizações mais duras contra a queima de restolho nas quintas, outra das principais causas da poluição.

A qualidade do ar em Nova Deli tem-se deteriorado nos últimos anos, caindo sucessivamente para níveis recorde. O valor mais alto foi alcançado este domingo, obrigando ao cancelamento ou desvio de mais de 30 voos e ao encerramento de escolas.

Dados do gabinete de Controle da Poluição mostram que nos últimos dias a concentração de partículas PM 2,5 (as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões) chegou a 460 por metro cúbico de ar, enquanto a concentração de partículas PM 10 alcançou 632 por metro cúbico de ar.

A Organização Mundial da Saúde considera que concentrações de partículas PM 10 superiores a 100 são perigosas para grupos de risco e, acima de 300, o ar torna-se tóxico para os seres humanos.

A situação agravou-se devido ao fogo de artifício lançado na noite de “Diwali” (o festival do Ano Novo hindu, em 27 de outubro) e às queimadas realizadas na zona norte de Nova Deli, segundo a Autoridade para Controle e Prevenção da Poluição, entidade que ordenou a suspensão de todas as atividades de construção na área metropolitana, pelo menos até até terça-feira.

A medida abrange também as fábricas que usem carvão como combustível, em todos os distritos da região.