Espanha. Debate histórico, sondagem a deixar antever nova indefinição e Catalunha na agenda real

Espanha prepara-se para um debate histórico esta segunda-feira, a partir das 22h (menos uma hora em Lisboa), no arranque de uma semana que terminará no domingo com as quartas eleições legislativas em quatro anos. Trata-se do primeiro debate com a presença da extrema-direita, num cenário fragmentado e com um recorde de cinco candidatos em palco, sintetiza o jornal “El País”.

A questão da Catalunha deverá assumir um grande protagonismo no debate no dia em que o rei Felipe VI visita Barcelona e os independentistas convocaram manifestações.

Um dos grandes confrontos da noite deverá ser protagonizado pelo secretário-geral do PSOE e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, e pelo presidente do Ciudadanos, Albert Rivera. Fontes socialistas, citadas sob anonimato pelo diário “El País”, reconhecem que “procuram o voto de mais de dois milhões de indecisos que possam confiar no PSOE para tornar possível um Governo forte”. Já Rivera, que vê o seu eleitorado escapar-lhe dia após dia, joga a sua própria sobrevivência política, escreve o jornal.

Se na campanha para as eleições de 28 de abril, o secretário-geral do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, adotou uma postura algo moderada, o mesmo não deverá acontecer agora, prevendo-se alguma acrimónia com Sánchez.

Também o presidente dos populares, Pablo Casado, já começou a endurecer o discurso e prometeu este domingo liderar um “verdadeiro PP”, ele que é um aznarista convicto.

O líder do Vox, Santiago Abascal, é, entre os cinco candidatos presentes no debate de mais logo, aquele que estará mais tranquilo. O jornal “El País” lembra que bastará que fale da Catalunha para galvanizar o seu eleitorado. Além disso, como em quase todos os outros partidos da extrema-direita europeia, os ataques entre os outros serão benéficos para o Vox.

Esquerda e direita separadas por dez deputados

Segundo uma sondagem divulgada esta segunda-feira pelo jornal “El Mundo”, apenas dez assentos parlamentares separam a esquerda da direita e ainda há 35% de eleitores indecisos. Uma aliança entre o PSOE e o PP seria a única capaz de garantir estabilidade parlamentar, somando mais de 200 deputados.

Os socialistas surgem com 27,9% nas intenções de voto e a possibilidade de elegerem entre 118 e 126 deputados, os populares com 20,3% e entre 89 e 97 assentos parlamentares. O Unidas Podemos deverá tornar-se a terceira força política, com 13,5% e entre 35 e 40 deputados, e o Vox a quarta, com 13,2% e entre 39 e 44 deputados. O Ciudadanos é o partido que mais deverá sofrer, caindo da terceira posição (conquistada em abril) para a quinta, com 8,9% nas intenções de voto e a possibilidade de eleger entre 16 e 19 deputados.

Nas eleições de abril, o PSOE foi o partido mais votado mas ficou longe da maioria absoluta, não tendo conseguido o apoio suficiente para continuar a governar. Para ser investido, o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas, tem de votar o novo Executivo com mais de metade dos deputados (175 num total de 350), numa primeira votação, ou então por maioria simples numa segunda votação.