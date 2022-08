Jornalista congolês assassinado na República Democrática do Congo

Mahamba Mumbere "foi assassinado de forma selvagem por indivíduos não identificados e com armas brancas", descreveu o organismo, relatando que, "depois de o terem mutilado, os assaltantes feriram a mulher e incendiaram a casa".

O jornalista trabalhava na rádio comunitária de Lwemba, na região de Ituri, uma das mais afetadas pela epidemia do vírus ébola, e onde era agente comunitário no combate à doença.

Os agentes comunitários são cidadãos que colaboram com o Governo congolês em ações sanitárias ou de sensibilização para evitar a propagação do ébola, embora no terreno exista hostilidade e desconfiança por parte da população, em particular em zonas de conflito onde atuam dezenas de grupos armados.