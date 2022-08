Blusão e calças de Olivia Newton-John em “Grease” vendidos por mais de 360 mil euros

De acordo com a leiloeira Julien´s Auction, citada pela agência Associated Press, o conjunto rendeu 405.700 dólares (363.218,27 euros), sendo que o blusão de cabedal foi vendido a um colecionador por 243.200 dólares (217.751,10 euros), enquanto as calças, que para a rodagem do filme tiveram de ser cosidas diretamente moldadas no corpo da atriz, foram vendidas a outro colecionador por 162.500 dólares (145.482,66 euros).

A restante 'memorabilia' do filme "Grease" incluía um blusão de senhora cor-de-rosa que foi vendido por 50 mil dólares (44.766 euros) e um poster assinado por Newton-John, John Travolta, o realizador Randal Kleiser e o produtor e compositor John Farrar, rematado por 64 mil dólares (52.299,65 euros).

A verba conseguida com a venda do blusão e das calças, bem como uma parcela da venda dos restantes itens, reverte para o Centro Olivia Newton-John de investigação sobre tratamentos do cancro.

O filme "Grease", de 1978, conta a história de amor de Sandy (Olivia Newton-John) e de Danny (John Travolta), dois estudantes de liceu dos anos 1950, cuja imagem de marca eram os blusões de cabedal pretos.