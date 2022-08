O seu a seu dono. Violino de 290 mil euros perdido no comboio em Londres foi devolvido

Foi a 22 de outubro que Stephen Morris perdeu um velho amigo, dia em que deixou um violino com 310 anos de idade seguir viagem sozinho no comboio, quando saiu na estação ferroviária de Penge East, na zona sul de Londres. “Não consegui dormir desde que desapareceu”, assegura o britânico de 51 anos, citado pela BCC. “É como se me tivessem cortado um braço”, pois em causa está um instrumento construído em 1709, pelo mestre David Tecchler, com um valor estimado de 290 mil euros.

Após vários apelos nas redes sociais, na tentativa de reencontrar o pequeno tesouro recentemente restaurado, o violinista acabaria por recuperar o sono esta quinta-feira, quando recebeu uma inesperada mensagem no Twitter que pôs fim ao pesadelo: “Acho que [o violino] pode ser de alguém que eu conheço - gostaria de ajudar. Eu sei como é deixar objetos de valor num comboio”.

O remetente era um usuário registado apenas como “Gene”, um jovem com aproximadamente 20 anos que tinha encontrado o instrumento abandonado no comboio e decidiu devolvê-lo.

A conversa para a operação de resgate do violino durou um dia, até que na noite desta sexta-feira os dois homens se encontraram no parque de estacionamento de um supermercado em Beckenham, quando “Gene” apertou a mão de Stephen Harris e lhe passou depois o estojo com o violino. Estava intacto e ainda afinado.

O instrumento voltou assim para as mãos de quem mais o ama. “Não poderia ter terminado de uma forma mais feliz”, conta Morris.