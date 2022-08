Há 10 anos que não existem McDonald’s na Islândia, mas o último cheeseburger ainda pode ser visto

Acha-se o último cheeseburger da ilha. E tem razões para isso. É que passaram já dez anos desde que todos os McDonald’s fecharam portas na Islândia, um dos cinco países na Europa em que não existe qualquer restaurante da empresa norte-americana.

Foi no dia 31 de outubro de 2009 que Hjörtur Smarason — depois de ter ficado intrigado ao saber que os produtos da famosa cadeia de “fast food” nunca entram em decomposição — decidiu fazer um último pedido: um cheeseburger e uma dose de batatas fritas.

Durante três anos, Hjörtur Smarason guardou o menu no interior de uma embalagem de plástico, colocada na garagem. Depois, doou-o ao Museu Nacional da Islândia, onde permaneceu até 2012, quando por fim encontrou abrigo numa estalagem no sul do país.

Foi assim que acabou no albergue Snotra House, onde a relíquia está exposta numa vitrine, como se de uma obra de arte se tratasse. Intemporal lá isso é, pois permanece intacta.

"É divertido ver, mas faz-nos pensar no que estamos a comer. Não há sinal de mofo nem de apodrecimento, apenas as embalagens parecem velhas", conta Siggi Sigurdur, responsável pela casa de hóspedes "no meio do nada" que tem atraído o interesse de muitos turistas.

São muitos os que querem ver esta insólita exposição de culinária, transformada num autêntico reality show, visto em todo o mundo, através de uma webcam que transmite em live streaming.

Todos os dias, aproximadamente 400 mil pessoas reservam algum do seu tempo para contemplar um hambúrguer e um pacote de batatas que alguém despachou há uma década.