Airbnb anuncia proibição de “casas de festa” depois de cinco mortes na noite de Halloween

A empresa Airbnb vai acabar com as "casas de festa". A decisão foi tomada depois cinco pessoas terem sido atingidas mortalmente numa casa arrendada através da plataforma na Califórnia.

O CEO Brian Chesky informou através da rede social Twitter que a empresa vai tomar medidas para "combater festas não autorizadas e livrar-se de hóspedes com comportamento abusivo".

"Temos de fazer melhor e vamos fazer melhor. Isto é inaceitável, afirmou.

Na noite de quinta-feira, em que se celebrou o Dia das Bruxas (Halloween), a casa em questão foi arrendada por um pequeno grupo, antes de ser anunciado no Instagram que seria usada como local de uma festa de Halloween, um anúncio que acabaria por atrair mais de 100 pessoas. O proprietário da casa não autorizou a festa, fez saber a Airbnb.

Durante a noite, sucessivos disparos atingiram várias pessoas, cinco das quais não resistiram aos ferimentos: três morreram no local, na cidade de Orinda, perto de São Francisco e outras duas morreram mais tarde no hospital. Todas as vítimas tinham menos de 30 anos.

Este sábado, a polícia ainda não tinha identificado ou detido quaisquer suspeitos dos disparos, mas fez saber que foram encontradas duas armas no interior da propriedade.

O CEO da Airbnb disse ainda que "o que aconteceu na noite de quinta-feira em Orinda foi horrível". "Sinto pelas famílias e vizinhos afetados por esta tragédia - estamos a apoiá-los."

Chesky fez saber que a Airbnb se prepara para criar uma equipa para responder ao uso das propriedades que arrenda para fins indevidos e que vai escrutinar reservas que possam contemplar alto risco. A empresa vai ainda tomar medidas contra hóspedes que violem as suas regras, fez ainda saber o responsável pela Airbnb.