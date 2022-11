Silenciados numa noite: a história de um genocídio abafado por outras guerras e políticas

“As estradas do Eufrates estão cobertas de corpos de exilados, e aqueles que sobreviveram estão destinados à morte, uma vez que não vão encontrar uma casa, um trabalho ou comida no meio do deserto. É um plano para exterminar todos os arménios.”

Isto é parte de uma carta que no verão de 1915 chegava ao jornal norte-americano “The New York Times”. O papel escrevinhado aterrou na redação já há muito os corpos descritos estavam caídos na estrada. Eram os cadáveres de homens, mulheres e crianças da comunidade arménia que haviam sido forçados a abandonar as suas vilas em territórios do então Império Otomano. “Tinham planos para criar um império unificado muçulmano-turco e os arménios pareciam ser uma ameaça a essa unidade”, explica ao Expresso Razmik Panossian, diretor do serviço das comunidades Arménias da Fundação Calouste Gulbenkian e descendente de sobreviventes do genocídio.

O destino final de todos os que suportavam as centenas de quilómetros era o deserto sírio, não muito longe de Alepo. Os que ali ainda chegavam vivos, eram deixados à sua sorte. A estes caminhos chamavam-lhes as Marchas da Morte. Ainda são recordadas como as Marchas da Morte.

“As histórias do genocídio que a minha geração conhece não são as dos livros, são as histórias que os nossos avós contavam. Por exemplo, o meu avô paterno nunca falava sobre o que tinha acontecido porque não queria que os filhos mais novos soubessem o que tinha vivido. Já a minha avó contava muitas vezes as dificuldades pelas quais tinham passado. Todos os descendentes de sobreviventes do genocidio arménio tem histórias para contar.”

E Razmik não é exceção. O avô paterno, ainda em jovem - e antes de o extermínio começar -, emigrou para os EUA e só regressou como voluntário da legião francesa, para lutar pela França contra o Império Otomano. “Participou numa das batalhas finais que haveria de resultar na queda do império.” Quando chegou à sua vila de Kessab, no norte da Síria, encontrou-a completamente destruída. Ninguém da sua família sobreviveu. Decidiu ficar. “E finalmente conheceu a minha avó, com quem casou e teve o meu pai.”

Esta avó nunca saíra do país. Quando os otomanos começaram a saquear as cidades e a levar as pessoas para o deserto, os pais da então menina pediram a um árabe rico que cuidasse dela. Serviu como empregada na casa durante o extermínio e, quando terminou, o homem rico levou-a de volta à vila. “Ela pertence aqui”, conta. A avó de Razmik já era adolescente e nunca mais viu os seus pais.

Por outro lado, recorda, a família materna percorreu as Marchas da Morte e boa parte sobreviveu. Foram largados no deserto à espera da morte, no entanto - tal como aconteceu com muitos outros arménios - foram encontrados por missionários que os ajudaram.

“Creio que entre 50 mil e 60 mil pessoas sobreviveram às marchas e ao deserto. A taxa de sobrevivência dependia também do local de onde as pessoas partiam: os que estavam mais longe do deserto tinham maior probabilidade de morrer”, sublinha Razmik . De Antália, na Turquia, até à Aleppo, na Síria, são mais de 800 quilómetros. Quilómetros percorridos em sofrimento, sem mantimentos e muitas vezes carregando às costas os poucos bens que conseguiam guardar.

Embora existam relatos de que o genocídio tenha chegado até 1920, a verdade é que em 1917 o exército já não estava presente no território. Mas se ainda nos dias de hoje se discute a data do fim, todos sabem apontar a do início: 24 de abril de 1915.

Silenciados numa noite

Naquela noite de abril em Constantinopla, atualmente Istambul, centenas de intelectuais da sociedade arménia foram detidos pelo Império Otomano, quase todos eles mortos nas horas e dias seguintes. Foi o “Domingo Vermelho”.

“Numa só noite foram silenciados entre 200 e 600 intelectuais, incluindo líderes partidários e membros do Parlamento. A comunidade não tinha vozes que a representassem, era uma minoria. Por isso, aquilo foi o decapitar de uma comunidade”, aponta o diretor do serviço das comunidades Arménias da Fundação Calouste Gulbenkian.

Depois, conta, o extermínio continuou nas seis províncias consideradas históricas para os arménios e que estavam dentro de território otomano. “De vila em vila, de cidade em cidade. Primeiro mataram os homens, que eram os que podiam defender os locais. Seguiram-se as mulheres e crianças. Muitos foram obrigados a caminhar para o deserto. Várias mulheres forçadas a converterem-se ao islão e reintroduzidas na sociedade turca.”

Até esta quinta-feira, os EUA não reconheciam estes eventos como um genocídio - que, de acordo com a definição, se trata da “destruição metódica de um grupo étnico ou religioso pela exterminação dos seus indivíduos” ou da “exterminação de uma comunidade de indivíduos em pouco tempo” - passaram a fazê-lo. O que mudou?

“A resposta simples: é a política”, defende Razmik. “Resoluções deste tipo chegam ao Congresso norte-americano e têm a intervenção do Presidente ou do Departamento de Estado, que apontam se se trata ou não de algo que é do interesse dos EUA. E até agora reconhecer o genocídio podia irritar muito a Turquia, que também é um aliado na NATO”, explica.

Ainda hoje a Turquia não admite o que aconteceu naqueles dois anos. Negam que os seus antepassados otomanos tenham sido responsáveis pelo extermínio de mais de um milhão de pessoas. Portugal, por exemplo, só reconheceu a situação há pouco mais de um ano - “mas neste caso foi uma questão moral e não política”.

“Já no caso dos EUA esta mudança na forma como encaram o caso é tão política como o não reconhecimento. Além de nos EUA haver um grande lobby arménio a lutar por isto, o Congresso também quis marcar uma posição e pressionar a Turquia. Alguns congressistas compararam o genocídio de 1915 com aquilo que agora se está a passar com os curdos no norte da Síria, assim como ao extermínio dos yazidi por parte do Daesh. Neste momento, há todo um contexto que permite este reconhecimento por parte dos norte-americanos”, defende.

Quando a perseguição terminou, muitos arménios tentaram regressar às suas vilas. Mas no lugar do Império Otomano nascera a Turquia. “Não puderam voltar.” Acabaram por se fixar no Médio Oriente, sobretudo no Líbano e na Síria. Alguns emigraram para os EUA, Grécia e França.

“Atualmente há uma comunidade arménia em Istambul. No resto da Turquia, já não há muitos.”

