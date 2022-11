Caso Marielle. Ex-procuradora-geral da República do Brasil fala em fraudes, falhas e “contaminação” da Polícia Civil do RJ

A busca pelos mandantes da morte de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018, desatou a desconfiança na investigação e na justiça brasileira. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, traçou o cenário num documento a que o “El País” teve acesso, onde detalha falhas, fraudes e a alegada “contaminação” da polícia do Rio de Janeiro.

A ex-procuradora-geral acusou a Polícia Civil do Rio de tentar comprar a confissão de um miliciano, conta o “El País”. “Dodge colocou mais peso nas diferenças entre policiais civis, promotores, policiais federais e Ministério Público Federal sobre as linhas de investigação dos possíveis mandantes do crime”, resume a versão brasileira daquele diário.

Estas indicações de Dodge surgem de mão dada com o seu pedido de ‘federalização do caso’ ao Supremo, sugerindo assim a transferência do dossier do assassinatos de Marielle Franco e do motorista para a Polícia Federal. O Supremo ainda não decidiu e o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, ainda não revelou se vai manter o pedido de federalização do caso.

Na quarta-feira, o depoimento contraditório do porteiro do condomínio onde vivem Jair Bolsonaro e um dos homens que é suspeito de assassinar Marielle semearam a desconfiança e colocaram o Presidente no coração do caso. A reportagem da TV Globo contou que o porteiro disse à polícia que tinha sido alguém da casa de Bolsonaro a abrir a autorizar a entrada de Élcio Queiroz no condomínio, para depois se encaminhar para casa de Ronnie Lessa, o homem que terá disparado contra a vereadora do Rio de Janeiro e Anderson Gomes, o motorista. A mesma reportagem assinalava, ainda assim, uma contradição: Bolsonaro estava em Brasília no dia daquele episódio no condomínio que aconteceu antes do crime.

Na quarta-feira à noite, o Ministério Público brasileiro garantia que a versão do porteiro era falsa (ver AQUI). “A prova técnica comprovou que é a voz de Ronnie Lessa que autoriza um dos executores [de Marielle Franco] a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14 de março de 2018”, disse em conferência de imprensa Simone Sibilio, procuradora do MP brasileiro, que revelou ainda que as gravações e os áudios das conversas dos intercomunicadores do condomínio já foram analisados. “Não há compatibilidade entre os depoimentos do porteiro e a prova pericial.”

Bolsonaro negou o seu envolvimento e apontou o dedo a Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro. “No meu entendimento, o senhor Witzel está conduzindo esse processo para manchar meu nome com essa falsa acusação", atirou. Os jornalistas também foram visados num vídeo no Facebook, em resposta ao depoimento do porteiro: "Vocês são canalhas, patifes e querem acabar com o Brasil".

A oposição de Bolsonaro desistiu entretanto do pedido de federalização do caso Marielle, pois desconfia do papel de Sergio Moro, ex-juiz e atual ministro da Justiça, conta este artigo da versão brasileira do “El País”. Na altura do pedido de federalização, o país era governado por Michel Temer. “Quem confia na Polícia Federal sob o comando do ministro Sergio Moro? Eu não confio”, atirou Ivan Valente, deputado federal e líder do PSOL na Câmara dos Deputados.

No 5 de novembro vários movimentos sociais vão protestar contra Jair Bolsonaro e exigir o apuramento da verdade sobre o assassinato de Marielle Franco.