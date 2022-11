Nome de Bolsonaro surge na investigação da morte de Marielle Franco graças a depoimento de porteiro do condomínio onde vive

Elcio Queiroz e Ronnie Lessa estão atrás das grades. São os principais suspeitos de levar a cabo o assassinato de Marielle Franco, ativista e vereadora do Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018, num crime no qual também morreu Anderson Gomes, o motorista. Uma reportagem do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, coloca agora os suspeitos no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, então deputado federal, no dia do crime.

A TV Globo revela que o porteiro do condomínio de luxo onde o agora Presidente vive, no Rio de Janeiro, disse à polícia que Elcio Queiroz procurou a casa de Bolsonaro no dia da morte de Marielle Franco. Segundo este artigo do “El País”, Queiroz solicitou a entrada no condomínio e terá mesmo sido autorizado por alguém da casa do agora Presidente, que se teria identificado como “seu Jair” - o porteiro disse à polícia que o "seu Jair" sabia para onde se encaminhava aquele homem. A segunda parte da trama é que Queiroz terá, afinal, ido para casa de Ronnie Lessa, o homem que, segundo o Ministério Público e a Delegacia de Homicídios, terá apertado o gatilho da arma que tirou a vida a Marielle e que morava no mesmo condomínio.

De acordo com a peça do ‘Jornal Nacional’, haverá uma contradição na versão do porteiro do condomínio: o próprio diz ter falado, via intercomunicador, com alguém que se identificou como “seu Jair”, sugerindo que seria Bolsonaro, mas o agora Presidente estava em Brasília nesse dia, algo que é confirmado pela folha de presenças da Câmara dos Deputados. As autoridades estão a tentar recuperar o vídeo da segurança do condomínio para confirmar quem entrou, quem estava e não estava.

Bolsonaro, a partir de um hotel na Arábia Saudita, reagiu nas últimas horas à reportagem da TV Globo. O Presidente brasileiro disse que é uma campanha orquestrada por Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, para o prejudicar, conta este artigo da “Folha de S. Paulo”. Bolsonaro revelou que Witzel lhe disse, na noite de 9 de outubro, que o caso já estaria no Supremo. “Que processo? O que eu tenho a ver? E o Witzel disse que o porteiro citou meu nome. Ele sabia do processo que estava em segredo de justiça”, conta agora Bolsonaro. E sentenciou: “No meu entendimento, o senhor Witzel está conduzindo esse processo para manchar meu nome com essa falsa acusação”.

Num longo vídeo no Facebook, Jair Bolsonaro apontou a mira aos jornalistas que o associam ao crime de Marielle Franco: "Vocês são canalhas, patifes e querem acabar com o Brasil"