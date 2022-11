Trump twitou: tropas americanas “exterminaram” o sucessor de Baghdadi

Num dos seus muitos tweets do dia, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que as tropas norte-americanas eliminaram aquele que chegou a ser anunciado pela revista "Newsweek" como o sucessor de Abu Bakr al-Baghdadi na liderança do Daesh, o iraquiano Abdullah Qardash.

O presidente dos EUA não refere nomes, nem a data ou o local dessa morte, mas depois deste tweet é muito pouco provável que Abdullah Qardash seja o novo líder do grupo terrorista.

Ainda de acordo com a revista norte-americana, na calha para a sucessão de Baghdadi estavam também um saudita e um tunisino mas não foram referidas as identidades destes homens.

Em 2003, Qardash esteve preso com Baghdadi em Camp Bucca (no Iraque) por suspeitas de pertencerem à Al Qaeda. Ficaram inseparáveis deste essa época e formaram o Daesh em 2014.