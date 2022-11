Torre Grenfell. Teria morrido menos gente se os bombeiros de Londres estivessem mais bem preparados

O incêndio na Torre Grenfell, em Londres, em junho de 2017, tirou a vida a 79 pessoas. Um relatório que investigou a tragédia e as operações associadas ao incêndio, liderado por um ex-juiz do Supremo, foi finalmente publicado e revela um dado preocupante: os bombeiros londrinos estavam mal preparados e, caso não estivessem, não teria morrido tanta gente.

A capital inglesa não chocava de frente com números tão gordos desde a Segunda Guerra Mundial, é assim que o jornal “The Guardian” coloca as coisas na edição desta terça-feira.

O relatório, que aponta o dedo à deficiente prontidão dos bombeiros, assinala ainda que o edifício foi reformado descurando as normas de segurança, nomeadamente no que toca ao revestimento da torre, contrariando assim o que a fabricante, Arconic, defendera. “A principal razão pela qual as chamas se espalharam tão rapidamente pelo edifício” deve-se aos painéis de alumínio e ainda ao “derretimento” de polietileno, pode ler-se no documento. De acordo com o Priberam, o polietileno é uma variedade de matéria plástica usada para isolar condutores de correntes eléctricas de alta frequência e no fabrico de artefactos que podem ser expostos a temperaturas elevadas.

Martin Moore-Bick, ex-juiz do Supremo, concluiu ainda no relatório que a “preparação e planeamento” de um incêndio daquela dimensão por parte dos bombeiros de Londres ficou aquém das expectativas.