Fogos na Califórnia. Emitidos alertas vermelhos devido a previsão de ventos fortes

A situação acalmou nas últimas horas, com alguns dos fogos florestais que deflagraram há vários dias na Califórnia a diminuírem de intensidade, mas tudo indica que irá piorar. E isso por causa das previsões de ventos fortes, temperaturas altas e baixa humidade do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, que emitiu alertas vermelhos para a maioria do território do norte da Califórnia e uma grande parte do sul do estado norte-americano. Estão em risco, segundo a CNN, cerca de 25 milhões de pessoas.

As previsões e a situação de alerta vermelho em cidades como Sacramento, São Francisco, Los Angeles e San Diego vêm redobrar os esforços das autoridades do estado norte-americano, que já tiveram de retirar milhares de pessoas das suas casas. Fizeram-no na segunda-feira, quando a proximidade de um incêndio (entretanto batizado de Getty, pela sua proximidade a um museu com o mesmo nome) obrigou à saída de cerca de dez mil pessoas de Brentwood, bairro de Los Angeles, e fizeram-no antes disso, com a retirada de cerca de 180 mil pessoas no norte da Califórnia por causa de um outro incêndio, apelidado de Kincade. Trata-se, aliás, do fogo de maiores dimensões, que está ativo há mais de uma semana (desde o dia 23, passada quarta-feira) e já causou estragos consideráveis, como a destruição de 100 estruturas e danos noutras 20, além de milhares de hectares ardidos.

Tanto o incêndio Getty como o Kincade ainda estão ativos, à semelhança de outros oito, segundo o mais recente balanço das autoridades. No domingo, o governador da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou a situação de emergência em todo o estado, tendo a maior companhia elétrica do estado cortado a energia de cerca de 2,3 milhões de pessoas como medida de prevenção.