Polícia norte-americano gay vai receber indemnização no valor de 20 milhões

Um sargento da polícia norte-americana vai receber uma indemnização no valor de 20 milhões de dólares (18 milhões de euros) devido a não ter sido promovido com base na sua orientação sexual. O caso remonta a 2014, mas a sentença só aconteceu agora.

Keith Wildhaber venceu uma ação interposta contra o Departamento de Polícia do Condado de St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, depois de ter perdido por 23 vezes a oportunidade de subir de escalão e de o seu superior lhe ter pedido para “baixar o tom” e disfarçar que era homossexual se quisesse ser promovido.

“Fiquei doente e devastado. Não conseguia acreditar que estava a ouvir aquilo em pleno século XXI”, declarou o sargento ao juiz. O magistrado afirmou que a condenação visa transmitir uma mensagem forte à sociedade de que quem comete atos discriminatórios vai pagar um “preço elevado”.

Entretanto, o Departamento de Polícia do Condado de St. Louis anunciou que irá nomear uma nova direção, que respeite todos os membros com respeito e dignidade. “As decisões ao nível de uma promoção devem ser tomadas com base única e exclusivamente no mérito. Esta é a altura de mudar e essa mudança deve começar pelo topo”, pode ler-se num comunicado.