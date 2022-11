Navio português deteta embarcação com 15 migrantes a sul de Espanha

Um navio da Marinha, que regressava a Portugal após uma missão em Itália, detetou um bote com 15 migrantes a sul de Espanha, que acabaram por ser resgatados, foi anunciado esta segunda-feira.

"Durante a sua viagem de regresso a Portugal, após missão em Itália, o NRP Viana do Castelo avistou uma embarcação que, por se encontrar a navegar numa zona próxima ao Norte de África e ao Sul do continente europeu, foi considerada de interesse. O navio da Marinha aproximou-se da embarcação e verificou que se tratava de um bote pneumático com 15 migrantes a bordo", refere a Marinha em comunicado.

O navio português contactou as autoridades no sentido de obter instruções, com a agência Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) a enviar para o local um meio naval francês para proceder ao resgate dos migrantes. "O NRP Viana do Castelo permaneceu junto ao bote pneumático para eventual assistência, acompanhando e garantindo a segurança de todos os elementos, alertando também a navegação mercante que cruzava o local", acrescenta o documento.

Após a chegada do navio francês Jean-François Deniau, os migrantes foram embarcados e o bote rebocado para um navio da Agência Frontex. O NRP Viana do Castelo encontra-se em missão desde o dia 15 de outubro e esteve empenhado num exercício em Itália, com 61 militares embarcados, sendo comandando pela capitão-tenente Vânia Carvalho.