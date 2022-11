Líder da Assembleia Nacional Catalã apela a protestos duradouros como em Hong Kong

Quase quinze dias após o início dos protestos contra a condenação de nove líderes catalães, a presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC), Elisenda Paluzie, apelou esta segunda-feira para os manifestantes continuarem nas ruas, à semelhança do que tem acontecido em Hong Kong.

Elisenda Paluzie defendeu que os protestos têm sido importantes para pressionar o Governo espanhol e chamar a atenção da comunidade internacional para o conflito na Catalunha. “São estes protestos e os incidentes registados que fazem com que estejamos de forma continuada na imprensa estrangeira e que tornam visível o conflito”, declarou a presidente da ANC em entrevista à TV3, realçando os protestos em Hong Kong que duram há quase cinco meses.

A responsável acusou ainda o Estado de ser o principal responsável pela violência nas ruas de Barcelona, face à condenação dos nove líderes catalães por parte do Supremo Tribunal espanhol e garantiu que o objetivo é conduzir ao desgate do Governo. “Estas mobilizações são ações de luta não violenta que visa debilitar os poderes do Estado na Catalunha e fortalecer os nossos com base na criação de uma alternativa”, acrescentou.

Segundo Elisenda Paluzie, só a pressão constante dos manifestantes poderá levar o Governo central a recuar, apesar de o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ter garantido que não descarta nenhum cenário e que o seu executivo atuará “se for preciso com firmeza, proporcionalidade e unidade” na Catalunha.

Já a autarca de Barcelona, Ada Colau, voltou a apelar ao “diálogo político” entre o presidente do governo catalão e o chefe do Governo espanhol e criticou o “uso excessivo da força” por parte das autoridades.

Ada Colau defendeu ainda que a sede da Polícia no centro da capital catalã deverá mudar de local, após os incidentes registados nas últimas semanas. Também o vereador Jordi Rabassa partilha a mesma opinião, tendo enviado uma carta ao chefe da Polícia da Catalunha, sustentando que “a atual localização da sede da Polícia, na Via Laietana, não é o espaço ideal para essa infraestrutura”, pelo que se impõe o diálogo para discutir uma futura localização. “Consideramos que as ruas devem deixar de estar encerradas e com perímetros de segurança o quanto antes, de forma a se poder recuperar a normalidade”, pode ler-se na missiva.

Desde 14 de outubro, pelo menos 600 pessoas ficaram feridas e 200 foram detidas na sequência dos protestos contra a condenação por parte do Supremo Tribunal de nove líderes catalães. Segundo as contas da autarquia, os danos materiais causados já ascendem aos 2,5 milhões de euros.