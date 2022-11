Eleições. Uma Argentina em crise prepara-se para a volta do kirchnerismo ao poder

No total, são seis candidatos presidenciais, mas o peronista Alberto Fernández e o liberal Mauricio Macri, juntos, têm cerca de 90% das intenções de voto, revelando uma polarização da disputa.

Todas as sondagens apontam para uma vitória de Alberto Fernández entre 15 e 20 pontos acima do Presidente Mauricio Macri. Todos os analistas são unânimes em afirmar que é altamente improvável uma recuperação de Macri.

A sondagem mais recente foi divulgada neste sábado pela consultoria Raúl Aragón & Associados. Alberto Fernández aparece com 51,93% dos votos contra 35,15% de Mauricio Macri. Na Argentina, ganha-se na primeira volta com apenas 45% dos votos ou mesmo com, pelo menos, 40% desde que haja uma diferença de dez pontos com o segundo colocado.

Para o analista político Marcos Novarro, o que está em jogo, portanto, não é quem governará, mas como governará.

"Há algo que já está resolvido: que o peronismo se unificou em torno de Alberto Fernández e que, quando o peronismo se unifica, ganha. A questão é o que o peronismo vai fazer com o poder", pergunta-se Novarro. "Esta eleição define quem ganha, mas não como governará. Isso não está claro e suspeito que nem Alberto Fernández saiba", acredita.

Mercados duvidam

Essa é também a grande dúvida dos atores económicos num país que, sem crédito e sem capacidade de pagamento, deverá fazer uma reestruturação da dívida pública e negociar um programa económico com o Fundo Monetário Internacional que congelou os desembolsos de créditos ao país enquanto não vir medidas concretas.

As incertezas sobre a Argentina agravaram-se a partir das eleições primárias de 11 de agosto, quando Alberto Fernández como candidato a presidente e Cristina Kirchner como vice tiveram uma inesperada e arrasadora vitória sobre Mauricio Macri com 16 pontos de diferença. Fernández obteve 47,8% dos votos contra 31,8% de Macri.

A anunciada mudança de rumo no país provocou pânico nos mercados que se recordam das medidas intervencionistas da ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015). Desde então, o peso argentino sofreu uma desvalorização de 40% enquanto investidores e particulares promoveram uma fuga maciça de 37% depósitos bancários, tendo impacto nas reservas do Banco Central que caíram 34%.

Para não assustar mercados e eleitores, Cristina Kirchner manteve-se praticamente ausente durante a campanha. Sabe que a sua imagem é resistida pela maior parte da população. A escolha dela por Alberto Fernández, considerado dialoguista e moderado, procurou amenizar essa rejeição.

Quem governará?

O plano deu certo, por enquanto. A questão é saber quem vai realmente exercer o poder durante o próximo governo já que os votos em Alberto são de Cristina e foi ela quem o escolheu. Alberto Fernández sempre se incomoda com essa pergunta e responde taxativamente que o presidente será ele.

"Será Cristina Kirchner e os que a rodeiam os que vão mandar", afirma o analista político José Nun, antigo secretário de Cultura entre 2004 e 2009. "Algumas vezes, eu discuti com Cristina por assuntos de governo. Os ministros surpreendiam-se porque 'com Cristina não se discute; só se escuta'. E isso o Alberto Fernández sabe perfeitamente", recorda Nun.

"Se a isso somarmos o objetivo de subordinar a Justiça ao poder Executivo, é óbvio que a solução não será um Alberto Fernández democrático", adverte.

Desafios imediatos

Se Mauricio Macri não conseguir um milagre eleitoral neste domingo, Alberto Fernández terá de encarar uma urgente estabilização da economia que, desde 2018, combina uma forte recessão com uma inflação acumulada de 53,5% nos últimos 12 meses.

O nível de pobreza, que subiu de 29% com Cristina a 35,4% com Macri, deve fechar o ano em 40%. A pobreza é consequência da inflação, alimentada também pela desvalorização de 300% da moeda argentina nos últimos 18 meses. Para conter a corrida cambial, a taxa de juros no país subiu a 70%, paralisando a economia.

A grave situação económica com forte impacto no poder aquisitivo fez com que os estratos sociais mais baixos priorizassem o combate à fome ao combate à corrupção.

Cristina Kirchner, eleita e processada

Cristina Kirchner responde em 11 processos por corrupção e tem sete pedidos de prisão preventiva só não cumpridos graças à imunidade parlamentar do seu cargo de senadora. A partir de 10 de dezembro, deverá ser a vice-presidente, cargo que, na Argentina, preside o Senado.

"O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Os eleitores sabem da corrupção do kirchnerismo, mas a simples promessa de que vão melhorar o poder de compra leva as pessoas a não se importarem se os eleitos forem ladrões. É uma patologia do ser argentino", lamenta o político Luis Juez, integrante da coligação do governo Macri e candidato a deputado nacional.

A Justiça já percebeu que os novos ventos trazem de volta o kirchnerismo ao poder. Nas últimas semanas, os juízes soltaram uma dezena de presos por corrupção durante o governo de Cristina Kirchner. Além disso, a Justiça adiou para depois das eleições o único processo por corrupção em que Cristina está a ser julgada.

"A Justiça na Argentina atua em função de quem está no poder. Enquanto os ventos sopram para um lado, investigam o que ficou atrás. E quando esse vento muda, como estamos a ver agora, rapidamente se modifica o sentido das decisões. Há uma enorme politização", observa o advogado constitucionalista Daniel Sabsay.