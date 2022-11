"Baghdadi morreu como um cobarde, gritava e chorava e matou três crianças com ele"

"Estamos a proteger o petróleo porque financia o Daesh. Penso que no futuro poderei propor a proteção do petróleo à Exxon Mobil. Eles saberão bem fazer esse trabalho no futuro", disse Trump.

"O Iraque foi muito bom no ataque ontem". Ninguém ficou ferido no ataque, só um cão muito inteligente é que ficou ferido. O fogo foi muito forte, mas a operação durou segundos e não consigo imaginar ninguém melhor para levar a cabo esta operação".

"Outro aspeto destas pessoas extraordinárias é que trouxeram amostras de ADN. Tinham amostras e recolheram partes substanciais do corpo de Al-Baghdadi, havia muitos destroços e tiveram de afastá-los para recolher as amostras, mas tiveram sucesso na operação e está confirmada a identidade".

Quantos aos sucessores de Al-Baghdadi, Donald Trump disse que conhecem bem os seus sucessores, mas que o considera "o pior de todos". Foi o "homem que quis construir um país".

O Presidente dos EUA descreveu pormenores sobre a operação militar que irrompeu no local onde se encontrava Al-Baghdadi.

"Dissemos aos russos que íamos avançar e eles agradeceram por lhos termos dito. Não sabiam o que íamos fazer. Sabiam apenas que íamos para uma área em que têm muito poder de fogo".

"Washington é uma máquina de leaks. Disse que não comunicaríamos nada até que os nossos militares estivessem fora do local. Tivemos um ótimo backup. Só um grupo muito limitado de pessoas sabia desta operação. Eles eram tão bons que nunca falhariam. Eles estavam rodeados e apoiados por uma grande força aérea".

"Nós não queremos ter forças norte-americanas naquela zona nos próximos 200 anos. Só deixamos pessoal a tomar conta do petróleo. O ISIS ganha demasiado dinheiro com o petróleo, não pode ser".