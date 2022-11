Confrontos voltam às ruas de Barcelona

Uma concentração na noite deste sábado em Barcelona, convocada pelos autodenominados Comités de Defesa da República (CDR), resultou em confrontos, frente ao Comando da Polícia Nacional, na Via Laietana. Quando eram cerca de oito da noite (hora portuguesa), a polícia carregou sobre manifestantes, que recusavam abandonar o local e atiravam pedras e outros objetos sobre as forças da ordem.

Segundo a Guardia Urbana, citada pela edição online do “El País”, ao apelo dos CDR responderam dez mil pessoas. Após os primeiros confrontos foi reportada a existência de três detidos, enquanto os serviços médicos prestaram assistência a quatro pessoas, todas com ferimentos ligeiras.

No entanto, em outros pontos da cidade, onde a presença da polícia não era visível, a noite de Barcelona era marcada por fogueiras no meio de ruas e de passeios. Ardiam caixotes do lixo, junto aos quais foram juntados pequenas peças de mobiliário e papelão, igualmente consumidos pelas chamas, sem que houvesse sinais de bombeiros.

Os protestos noturnos em Barcelona foram convocados pelos CDR pouco depois de ter terminado a manifestação da tarde, que segundo a Guardia Urbana (a polícia municipal da capital catalã) juntou 350 mil pessoas.

No entanto, os organizadores - cerca de 115 entidades, como a Assembleia Nacional Catalã (ANC), o Òmnium Cultural e um grande grupo de associações da sociedade civil e sindicais - consideram aquele número inferior à realidade.

O vicepresidente do Òmnium Cultural, Marcel Mauri, considerou "inadmissível" tal estimativa, recordando que na ação de protesto de sábado passado estiveram nas ruas 525 mil pessoas (segundo dados da Guardia Urbana).

Quim Torra, o presidente do Governo Regional da Catalunha, que esteve presente na manifestação da tarde - depois de ter recebido na parte da manhã os alcaides da região que defendem a libertação dos líderes independentistas e a realização de novo referendo -, disse que "a autodeterminação não tem marcha-atrás".