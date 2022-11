O estranho caso de Isabel, encontrada em casa, sozinha, 15 anos depois de morrer

Uma mulher foi encontrada morta em Espanha, na casa de banho do apartamento onde vivia. O facto já seria de lamentar por se tratar de uma morte e de uma pessoa solitária, mas tornou-se particularmente insólito no momento em que se percebeu que o cadáver estava já mumificado. A polícia nacional espanhola, que foi quem na passada terça-feira descobriu Isabel Rivera Molina com a ajuda dos bombeiros locais, entregou o corpo ao hospital, onde se acredita que a mulher em causa terá morrido entre 2002 e 2004. O corpo estaria, portanto, há cerca de 15 anos abandonado.

A história foi contada pelo jornal espanhol “El Mundo”, que avançou a localização exata do corpo: o número 51 da rua José del Hierro, em Ciudad Lineal, um bairro de Madrid. Por lá terá vivido Isabel desde 1965, com um companheiro, Juan Molina Muñoz, ao que diz o “El Mundo”, amante de Isabel, arquiteto, divorciado e com filhos. Com a morte de Juan, e sem filhos entre eles ou familiares próximos, Isabel terá passado os últimos anos de vida sozinha. Não terá chegado aos 80 anos (o “El País”, outro dos periódicos espanhóis a contar o caso, diz que Isabel morreu aos 78).

Apesar dos fracos laços de família, foi uma sobrinha de Isabel Molina que deu o alerta para a falta de notícias da tia. Alguns vizinhos entrevistados pelos jornais espanhóis recordam a mulher, ainda que a última memória seja de um longínquo setembro de 2004. A contribuir para a falsa ideia de normalidade estava o facto de Isabel ter as contas em dia, como a água ou a conta bancária ativa, onde todos os meses caía um valor de pensão. Isabel, continua o “El País”, recebeu há dias uma carta do gabinete espanhol responsável pelos Censos Eleitorais a alertá-la para a proximidade das eleições gerais (o Parlamento espanhol foi recentemente dissolvido por Felipe VI, que convocou eleições para 10 de novembro, as quartas em quatro anos).

O cheiro que vinha do apartamento já havia chamado a atenção de alguns dos vizinhos, mas a humidade da casa e condições ideais de ventilação permitiram que o corpo nunca chegasse a decompor-se. Foi assim encontrado mumificado. O caso está agora a ser investigado pela polícia espanhola.

Histórias sem fronteiras

A história de Isabel Molina tem corrido a imprensa e a opinião pública espanhola por se tratar de um caso incomum. Ainda assim, e a propósito de Isabel, o jornal “Público” lembrou o caso da portuguesa Augusta Duarte Martinho, uma idosa que vivia sozinha em Rinchoa, Sintra, e que terá estado nove anos morta em casa. Só foi descoberta após o imóvel onde vivia ter sido vendido num leilão pelas Finanças.

Mais comum, porém, é o abandono de idosos, tanto em Espanha quanto deste lado da Península Ibérica. A Organização Mundial de Saúde colocou recentemente Portugal entre os países europeus que menos cuidam dos idosos. Antes disso, em 2015, também a Organização Internacional do Trabalho tinha apontado o país como um dos responsáveis pelas maiores taxas de abandono na terceira idade. Os casos, sobretudo em hospitais, sucedem-se, com especial recorrência em períodos festivos ou de férias.