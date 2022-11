Número de mortos na Etiópia em protestos contra primeiro-ministro sobe para 67

O número de mortos no decurso das manifestações contra o primeiro-ministro na Etiópia subiu para 67, adiantou a AFP, citando as informações da polícia local sobre os protestos que se transformaram numa questão étnica. "O número total de mortos em Oromia é de 67", declarou Kefyalew Tefera, o chefe da polícia regional.

Cerca de 55 pessoas foram mortas no decurso do conflito por oponentes e as restantes foram mortas pelas forças de segurança, precisou o responsável da autoridade.

O exército da Etiópia anunciou esta sexta-feira que está a destacar as suas tropas para acalmar os protestos contra o primeiro-ministro do país, que nos últimos três dias têm afetado a região de Oromia. Segundo o porta-voz do exército, major general Mohammed Tessema, os soldados estão a ser destacados para a região de Oromia e para as cidades de Harar (região de Harari) e Dire Dawa (na região homónima).

As manifestações iniciaram-se na quarta-feira, depois de um reconhecido ativista do país, forte crítico do primeiro-ministro Abiy Ahmed, ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra si. A polícia negou que a proteção ao ativista Jawar Mohammed, membro do grupo étnico Oromo, tenha sido alterada para que o opositor ficasse numa situação de vulnerabilidade.

Ainda assim, os apoiantes de Jawar Mohammed saíram às ruas, bloqueando estradas, queimando pneus e criticando o primeiro-ministro da Etiópia, que acusam de estar por trás da alegada ameaça à segurança do opositor. Um confronto na capital, Adis Abeba, entre as forças de segurança e os apoiantes de Jawar Mohamed, acabou por espalhar-se por várias regiões do país.

Enquanto líder da Oromia Media Network, Jawar Mohammed desempenhou um papel fundamental na promoção dos protestos contra o Governo que levaram a coligação no poder a nomear Abiy Ahmed para primeiro-ministro. Ainda assim, Abiy Ahmed e Jawar Mohammed têm-se distanciado no passado recente, com este último a criticar algumas das reformas conduzidas pelo chefe do Governo da Etiópia.

Em 11 de outubro último, Abiy Ahmed foi galardoado com o Nobel da Paz pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".