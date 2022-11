Mais um suspeito detido e o que se sabe e falta saber sobre a tragédia de Essex

Quem estava dentro do contentor quando este foi encontrado?

Inicialmente, a polícia de Essex, onde o camião foi encontrado (num parque industrial), afirmou terem sido encontradas 39 pessoas mortas — oito mulheres e 31 homens, todos eles adultos, à exceção de uma “mulher jovem”, — de nacionalidade chinesa, mas, entretanto, a BBC noticiou que pelo menos três das vítimas são do Vietname. Umas das vítimas foi identificada com o nome Pham Tra My, de 26 anos, que terá enviado uma mensagem de desespero à família, na terça-feira à noite (horas antes de o camião ter sido encontrado): “Estou a morrer. Não consigo respirar”. Desde então, mais ninguém soube dela (o último sítio onde se tem a certeza que esteve foi na Bélgica), tendo a família contado que pagou 30 mil libras (cerca de 35 mil euros) a traficantes pela entrada ilegal no Reino Unido. A embaixada do Vietname em Londres disse ter já contactado a polícia de Essex, e o mesmo terá feito a embaixada chinesa em território britânico. Os familiares das outras duas alegadas vítimas nascidas no Vietname, um homem e uma mulher de 26 e 19 anos respetivamente, também falaram à BBC, mas oficialmente não foram identificadas quaisquer vítimas.

Como é que o camião chegou ao Reino Unido?

Camião e contentor, onde foram encontradas as vítimas, entraram no Reino Unido por portos diferentes, segundo as autoridades. O camião entrou em Holyhead, no país de Gales, depois de transportado por ferry desde Dublin, no domingo, enquanto o contentor foi enviado de Zeebrugge, uma vila na Bélgica, com destino ao porto de Purfleet, no condado de Essex, onde chegou na madrugada de quarta-feira.

O condutor, um irlandês de 25 anos oriundo da cidade de Armagh, que está detido por suspeitas de homicídio, viajou depois de Holyhead para Purfleet para recolher o atrelado, tendo saído do porto por volta da 1h00. Cerca de 30 minutos depois, a polícia foi chamada pelo serviço de emergência ao tal parque industrial de Essex, onde o camião e o contentor com as vítimas tinham sido deixados. A polícia não revelou quem deu o primeiro alerta.

O camião utilizado na viagem, como se soube logo de início, foi registado em Varna, na Bulgária, a 19 de junho de 2017, em nome de uma empresa cuja proprietária é uma cidadã alemã (conforme revelou o primeiro-ministro búlgaro). Saiu do país um dia depois do registo e não voltou a ali entrar. Uma parte do longo e trágico percurso que continua por mapear tem que ver precisamente com a chegada do atrelado à Bélgica, que ainda não se sabe como aconteceu. Durante vários dias não se soube se as vítimas já se encontravam dentro do atrelado quando este chegou ao Reino Unido, mas o jornal britânico “The Guardian” divulgou uma notícia na manhã desta sexta-feira em que se afirma, com base em informações transmitidas pelas autoridades belgas, que as pessoas já estariam, de facto, dentro do atrelado antes de este ter chegado ao porto de Zeebrugge.

Joachim Coens, chefe executivo daquele porto, afirmou aos meios de comunicação belgas que é improvável que as pessoas tenham entrado no contentor em Zeebrugge porque “os contentores frigoríficos na zona portuária encontram-se completamente selados” e há funcionários que estão encarregados de verificar isso mesmo. Também o presidente da Câmara de Bruges, Dirk De Fauw, garantiu ser “virtualmente impossível” ter 39 pessoas a entrar para um contentor e a selá-lo sem que ninguém se apercebesse.

Como é que as pessoas morreram?

Só na noite de quinta-feira os corpos começaram a ser retiradas do contentor (apenas 11, por enquanto, segundo a BBC) que terão sido levados para o hospital de Broomfield, em Chelmsford. Por isto, ainda é cedo para se ter a certeza da causa da morte das 39 pessoas, mas as mesmas fontes que falaram ao “The Guardian” esta sexta-feira afirmaram que as vítimas viajaram durante pelo menos dez horas com temperaturas de 25 graus negativos até chegarem à fronteira da Bélgica. As autópsias a realizar em breve vão ajudar a esclarecer também esta questão.

Quantas pessoas foram já detidas?

Além do irlandês de 25 anos, de nome Mo Robinson, que se suspeita ser o condutor do camião e que foi detido para interrogatório poucas horas depois de os corpos serem descobertos, foram detidas mais três pessoas suspeitas de homicídio e tráfico de seres humanos — dois homens, um de 48 anos e natural da Irlanda do Norte, que foi preso no aeroporto de Stansted, em Londres, e outro residente em Warrington, noroeste de Inglaterra, e uma mulher também residente na mesma cidade. No caso de Mo Robinson, sabe-se que continua sob custódia policial, depois de ter sido concedida autorização à polícia, na quinta-feira, para interrogá-lo durante mais 24 horas. Em paralelo, foram realizadas buscas em três moradas na Irlanda do Norte: relacionadas com o alegado condutor: a casa dos seus pais, em Laurelvale, uma casa de família e uma outra habitação em Armagh. A Agência Nacional do Crime britânica (NCA) está a investigar o possível envolvimento de “grupos de crime organizado”.

O que disseram até agora as autoridades chinesas?

Além de ter contactado a polícia de Essex e enviado uma delegação para a cidade, o embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming, tem salientado o facto de a nacionalidade das vítimas não ter ainda sido confirmada. Esta sexta-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, disse esperar que as autoridades britânicas possam descobrir rapidamente o que aconteceu e “punir severamente os criminosos envolvidos no caso”. Mas é nas redes sociais que a tragédia tem sido ampliada, com milhares de utilizadores do popular Sina Weibo, ou o “Twitter chinês”, como é também apelidada a plataforma, a partilhar hashtags que identificam as vítimas como chinesas. Em junho de 2000, os corpos de 58 chineses foram encontrados numa arca frigorífica de um camião no porto de Dover. Duas pessoas foram encontradas com vida.