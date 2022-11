Botswana. Resultados provisórios indicam reeleição do presidente Masisi

O Procurador Geral do Botswana anunciou que o presidente Mokgweetsi Masisi vai continuar a desempenhar funções de chefe de Estado na sequência da vitória do partido que o apoia nas legislativas que decorreram esta semana no país.

Ainda não se conhecem os resultados finais da votação, mas o Procurador Geral Terence Rannowane disse que o Partido Democrático do Botswana já alcançou 29 lugares na Assembleia Nacional.

Nestas últimas eleições Masisi recandidatou-se contra o antigo chefe de Estado Ian Khama que abandonou o partido no poder tendo sido apoiado pela coligação da oposição.

Durante o período eleitoral a oposição chegou a ter esperança em afastar do poder, pela primeira vez, o Partido Democrático do Botswana, no poder desde 1966.

Os observadores eleitorais disseram na quarta-feira que a votação decorreu de forma calma, um dos países politicamente mais estáveis do continente africano.