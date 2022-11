Tem uma cara “gentil e amigável”? Não se importava de a ver reproduzida literalmente em milhares de robôs, e de ganhar 125 mil dólares?

Uma start-up baseada em Londres publicou um post com uma proposta, no mínimo, bizarra. Quem não se importar de ver a sua cara reproduzida numa nova geração de robots, envie um retrato para o endereço faces@geomiq.com. Se for escolhido, terá a honra de ver a cara reproduzida em robôs andróides. Mais um pagamento de 125 mil dólares (112,5 mil euros).

Nenhuns detalhes são fornecidos sobre a empresa que está por trás da proposta e que encomendou a seleção à Geomiq. A especulação é que se poderá tratar de uma empresa na área médica, dada a crescente utilização de andróides para acompanhar doentes - e o facto de a Geomiq falar num "companheiro para idosos".

O post explica que se procura um rosto "gentil e amigável para ser a face literal do robô assim que ele estiver em produção". A Geomiq acrescenta que isto implica que a cara da pessoa selecionada "será reproduzida em potencialmente milhares de versões dos robôs pelo mundo fora".

"Sabemos que isto é um pedido extremamente único, e ceder as licenças sobre o vosso rosto é potencialmente uma decisão extremamente grande", diz a Geomiq. Também explica que a empresa fabricante dos robôs tem investimentos de várias origens, incluindo um fundo baseado em Xangai, e que a linha de robôs em causa já existe há cinco anos.