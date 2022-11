Tejero Molina. Dos tiros no Parlamento em 1981 à presença na exumação de Franco

Só o rude e bafiento som dos disparos que se multiplicavam e deixavam feridas no teto do Parlamento espanhol catapultou aquela gente toda para o chão. O tiro com convicções autoritárias que saiu da arma revelou a sua natureza depois da atitude de Manuel Gutiérrez Mellado, o então vice-presidente e ministro da Defesa. Indiferente à cautela de quem estava ao lado, foi direto ao homem com a pistola, um tenente-coronel da Guardia Civil de bigode farto, que mirava de frente aquela gente que representava a Espanha democrática. Bang, bang, bang, bang, bang...

bettmann

Estamos em 23 de fevereiro de 1981.

Deputados, membros do Governo e jornalistas, no novo papel de reféns, colaram-se ao chão. Reza a história que apenas Adolfo Suárez, o presidente do Governo, Santiago Carrillo, o líder comunista, e, lá está, Gutiérrez Mellado, se mantiveram longe do solo. Quase seis anos depois da morte do ditador Francisco Franco, Espanha voltava a ver a Constituição ameaçada. Aquela tentativa de golpe de Estado ficou conhecida por 23F.

Na altura, conta este artigo do “El País”, um cronista daquele jornal que estava no Parlamento temeu até que fossem levados para “uma espécie de campo de concentração”. Bonifacio de la Cuadra imaginava esse cenário num lugar como o estádio Santiago Bernabéu.

Aquela intentona contava com a lealdade de mais de 200 elementos da Guardia Civil, que pertenciam à ala direita mais radical. Bloquearam as portas e tinham carta branca para disparar se alguém se aventurasse demasiado.

O rei D. Juan Carlos acompanhou, durante a tarde e noite, aquelas movimentações ao lado do filho Felipe, o futuro herdeiro do trono, então com 13 anos. De madrugada, o rei, que já havia ordenado aos números 2 de cada ministério para criarem uma espécie de gabinete próprio, estava de tal maneira confiante no desfecho da história que disse a Felipe para ir dormir, recorda este artigo do “El País”. E, numa declaração televisiva ao país, pediu a todos os espanhóis “serenidade e confiança”, garantindo que ordenou “todas as medidas necessárias para manter a ordem constitucional dentro da legalidade vigente”. E acrescentou: “A coroa, símbolo da permanência e unidade da pátria, não pode tolerar de maneira nenhum ações ou atitudes de pessoas que pretendam interromper, pela força, o processo democrático que a Constituição votada pelo povo espanhol determinou através de referendo”.

Fora do Parlamento, os guardias civiles, liderados pelo comandante Ricardo Pardo Zancada, garantiam o isolamento daquele momento histórico. Durou 17 horas aquela tentativa de inversão da história. A democracia saiu intacta, ao contrário da liberdade dos golpistas.

Em 1983, 30 dos 33 arguidos que foram a tribunal pelo 23F conheceram a sentença, alguns deles foram condenados até 30 anos de prisão. Foi o caso de Tejero Molina, que acabaria por sair em liberdade condicional em 1996.

stf

O homem que, se tivesse cumprido a pena, apenas teria saído da prisão há poucos anos, vai surgindo em público, algumas vezes por aclamações a Franco. Exatamente como hoje. Esta quinta-feira, o ex-tenente-coronel, de 87 anos, deslocou-se a Mingorrubio, para a exumação do corpo do ditador.

Um passo de cada vez, por aquela estrada que desaguava no cemitério de Mingorrubio, um dos cabecilhas do 23F ouviu coisas como “viva Tejero” e “arriba España”, relata este artigo do jornal “El País”. A presença de Tejero Molina, recebida em aplausos, motivou apupos aos jornalistas, a quem lhes chamaram “terroristas”. O ex-guardia civil tentou galgar o cordão policial mas sem sucesso, escreve o EuropaPress.

jeff j mitchell

A família de Terejo teve garantida a representação na cerimónia, já que o filho de Antonio Terejo Molina, o sacerdote Ramón Tejero Díez, foi o responsável pela segunda missa por Franco.

Aquando da libertação do pai, em 1996, Ramón Tejero disse: “Não tem de se arrepender. Sentiu-se [na prisão] o homem mais livre, porque tinha a consciência tranquila. (...) Não tem que jurar à Constituição porque não tem direitos civis, nem pode exercer a sua profissão, nem votar”. Três anos antes, um indulto esteve, aliás, próximo de acontecer, mas Tejero Molina não mostrou qualquer arrependimento. Esta manhã, 24 de outubro de 2019, confirmou.