Brexit. Oposição resiste a pedido de eleições de Boris Johnson

Boris Johnson quer ir a votos mas os demais partidos não parecem dispostos a fazer a vontade ao primeiro-ministro conservador. O líder da oposição trabalhista quer, antes de aceder ao pedido de ida às urnas a 12 de dezembro, ter a certeza de que não poderá haver um Brexit sem acordo.

“Tire de cima da mesa a saída sem acordo e apoiaremos absolutamente as eleições. Ando a pedir eleições desde as últimas, porque este país precisa delas para tratar de todas as injustiças sociais, mas a saída sem acordo tem de estar fora da mesma”, afirmou Jeremy Corbyn, entrevistado ao fim da tarde esta quinta-feira. É sabido que não há consenso no seu partido sobre o momento certo para ir a votos.

Não quis indicar o sentido de voto do Partido Trabalhista quando, segunda-feira, o Governo apresentar formalmente ao Parlamento a moção para convocar legislativas. Explicou: “Amanhã a União Europeia decidirá se vai haver adiamento [do Brexit] ou não e esse adiamento conduzirá a que haja ou não uma saída sem acordo”.

Vários jornais tiveram, contudo, acesso a um documento interno em que a direção da bancada trabalhista instrui os seus deputados a absterem-se, frisando que também estão autorizados a votar contra. Eis um tweet de um jornalista do tabloide “The Sun”.

Johnson precisa do apoio de Corbyn porque o Partido Conservador só tem 288 assentos na Câmara dos Comuns. Para convocar eleições é preciso o apoio de dois terços dos deputados, ou seja, 434 votos. Nenhuma soma de forças políticas que não inclua a maior força da oposição chega para atingir esse limiar, imposto pela Lei dos Mandatos Parlamentares Fixos. A atual legislatura, iniciada nas eleições de 2017, só acabaria normalmente em 2022. Em setembro o primeiro-ministro tentou duas vezes marcar eleições para outubro, mas a oposição bloqueou-as.

O líder trabalhista não esclareceu se um adiamento do Brexit até 31 de janeiro, como pediu Johnson aos 27, chegaria para aplacar os seus receios. “A saída sem acordo é uma ameaça que Boris Johnson tem usado e na verdade está prevista na legislação que apresentou ao Parlamento, a legislação que suspendeu”, disse, referindo-se ao pacote de leis que aplicam o acordo do Brexit.

Os Comuns já aprovaram o acordo na generalidade, mas chumbaram o calendário curto que o primeiro-ministro defendia para o debate todo, condensado em três dias. Ainda que esse impasse se desfaça, na fase seguinte, a da especialidade, podem surgir emendas que desvirtuem os objetivos do Governo.

Se não conseguir marcar eleições, o Governo poderá não reiniciar o debate do acordo do Brexit, informa a agência Press Association, citando fontes do gabinete de Johnson. Nem a apresentação do Orçamento do Estado, prevista para 6 de novembro, se manterá. “Nada será proposto ao Parlamento, senão o mínimo dos mínimos. Defenderemos eleições todos os dias e faremos tudo para obtê-las”, afirmou um porta-voz do primeiro-ministro.

A favor do princípio, contra a data

A restante oposição também não está inclinada a fazer-lhe a vontade. Para a chefe dos Liberais Democratas, Jo Swinson, Johnson está a “tentar distrair [o país] do fracasso do seu Governo. O governante prometera sair da UE a 31 de outubro, o que já dificilmente acontecerá. Ao pedir eleições a 12 de dezembro, vinculando-as à aprovação prévia do seu acordo, afirma Swinson, está a “exigir que o Parlamento lhe dê eleições e tempo para passar a sua proposta de lei à pressa sem o devido escrutínio”. Os liberais continuam a defender novo referendo ao Brexit e prometem revogá-lo um dia que sejam Governo.

Os nacionalistas escoceses também fizeram saber, através do líder parlamentar Ian Blackford, que não apoiarão legislativas a 12 de dezembro. Querem eleições, mas não num calendário escolhido por Johnson. A líder do partido e primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, sentenciou: “As eleições devem ser exercícios para os votantes decidirem e não estratagemas para charlatães se safarem.”

No mesmo sentido pronunciou-se a única deputada do Partido Verde, Caroline Lucas. Já os unionistas da Irlanda do Norte estão a favor de eleições mas ferozmente contra o acordo do Brexit de Johnson, que cria divergências regulatórias entre a sua região e o resto do Reino Unido.

Nesta sexta-feira, a UE deve anunciar a sua resposta ao pedido de adiamento do Brexit. A editora de assuntos europeus da BBC prevê uma extensão do prazo em duas fases. Uma, até meio de novembro, para o Parlamento concluir o processo de ratificação do acordo de saída. Caso não fosse aprovado, haveria adiamento até 31 de janeiro. Com ou sem eleições de permeio? A Câmara dos Comuns decidirá.