Entrada da Croácia em Schengen vai melhorar gestão migratória, defende Comissão Europeia

A Comissão Europeia defendeu esta quarta-feira o seu aval à futura entrada da Croácia no espaço europeu de livre circulação (espaço Schengen), afirmando que tal passo irá contribuir para melhorar a gestão dos fluxos migratórios na Europa.

"Com a entrada da Croácia em Schengen estaremos mais capacitados para encarar os desafios da migração e da segurança" da União Europeia (UE), afirmou na capital croata, Zagreb, o comissário europeu para as Migrações em funções, Dimitris Avrampoulos, em declarações transmitidas pela estação pública HTV.

Na terça-feira, a Comissão Europeia deu luz verde à futura entrada da Croácia para o espaço Schengen, afirmando que o país tinha adotado as medidas necessárias para poder aplicar plenamente as regras e as normas do espaço europeu de livre circulação em vários domínios.

O aval do executivo comunitário surgiu após um processo de avaliação iniciado em junho de 2016.

Após uma reunião com o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, e com o ministro do Interior, Davor Bozinovic, o comissário europeu destacou igualmente a necessidade de reformar a atual Convenção de Dublin (que estabelece as regras de asilo na UE e que está em vigor desde 1997), sistema que exige a um requerente de asilo registar-se no primeiro país de entrada na UE.

O sistema deve ser "mais equilibrado e justo", destacou Dimitris Avrampoulos, referindo-se ao facto de os países europeus com fronteiras externas serem, à luz da atual legislação comunitária, aqueles que enfrentam uma maior pressão e um maior número de chegadas de migrantes.

Apesar do aval positivo da Comissão Europeia, a entrada da Croácia no espaço Schengen (ao abrigo do qual vários países da UE suprimiram os controlos entre fronteiras comuns) ainda precisa da aprovação dos Estados (26) que integram a zona de livre circulação.

Analistas croatas admitem que alguns países, como por exemplo a 'vizinha' Eslovénia, podem apresentar resistência à entrada de Zagreb.

É a situação verificada pela Bulgária e pela Roménia, que obtiveram uma avaliação positiva da Comissão Europeia em 2011, mas ainda não estão em Schengen porque não há consenso entre os Estados-membros.

O espaço Schengen é o maior espaço de livre circulação do mundo, abrangendo 22 países da UE (Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa e Suécia) e quatro países associados (Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein).

Em 2015, os fluxos migratórios em direção à Europa atingiram níveis críticos e o espaço Schengen foi parcialmente suspenso, desde 2016, por alguns países-membros que voltaram a fazer controlos nas fronteiras internas.

Em declarações após o encontro com o comissário europeu, o primeiro-ministro croata instou, por sua vez, a UE a prestar mais atenção à designada "rota dos Balcãs", perante o crescente aumento de pessoas concentradas do lado da Bósnia que tentam esta via na esperança de entrar na UE através da Croácia.

A organização não-governamental Centro de Estudos pró-Paz e outros grupos da sociedade civil croata contestam a possível entrada da Croácia no espaço Schengen, denunciando situações que estão a acontecer atualmente na fronteira com a Bósnia.

A situação é particularmente grave no campo bósnio de Vucjak, junto à fronteira com a Croácia, depois de as autoridades locais terem cortado o fornecimento de água e de outros serviços por falta de recursos financeiros.

A UE, o Conselho da Europa e as Nações Unidas pediram recentemente o encerramento do campo de Vucjak, erguido de forma provisória há alguns meses num antigo aterro de lixo perto de terrenos minados.

Na mesma ocasião, as entidades apelaram à realocação das cerca de duas mil pessoas que vivem no campo de Vucjak para centros de acolhimento apropriados.