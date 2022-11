Acusada de homicídio mãe que inventou doença da filha para angariar dinheiro e a deixou morrer aos 7 anos

Uma norte-americana que durante anos disse que uma filha sofria de uma doença terminal e com isso obteve quantias substanciais não só do estado como de cidadãos privados em sites - como o GoFundMe - foi agora presa, acusada de ter morto a menina. Olivia Gant, de 7 anos, terá morrido não de encefalomiopatia neurogastrointestinal, como a mãe dizia, mas de fome, embora a causa da morte ainda não esteja oficialmente estabelecida.

A fraude durou o tempo de vida quase inteiro da menina. Em 2011, Kelly Turner, a mãe, começou a partilhar no seu blogue detalhes das alegadas doenças de Olivia e da sua irmã. Na altura falava numa infeção dos ossos e dizia que se tinha mudado do Texas para o Colorado em busca de melhores tratamentos.

Com o tempo, a fantasia - médicos que foram examinando Olivia ao longo dos anos garantem que ela não tinha as doenças que a mãe lhe atribuía - foi-se tornando mais elaborada. E chegou um momento, em 2015, quando a mãe disse que já não havia muita esperança. Entre outras coisas, a filha tinha autismo, convulsões, um tumor, atrasos de crescimento e a tal doença intestinal.

Chamando a Olivia "uma jovem princesa que toda a gente passou a amar", Turner lançou campanhas de angariação de fundos não só para pagar tratamentos como satisfazer os últimos desejos da criança. Mais de 33 mil dólares foram angariados nessa forma, além dos 538 mil dólares (428,75 mil euros) que sacou ao estado.

Alguns dos desejos de Olivia - andar num carro de bombeiros, por exemplo - precisaram menos de dinheiro do que de boa vontade.

Quando ela morreu em 2017, as desconfianças não surgiram imediatamente. O alerta só se deu no ano seguinte, quando a mãe tentou fazer o mesmo com a irmã mais velha, dizendo a novos médicos que arranjou que ela tinha feito quimioterapia. Bastou um telefonema para o Texas para se confirmar que isso era mentira.

Em outubro do ano passado, foi publicamente reportado que a menina afinal não tinha doenças nenhumas. A investigação subsequente revelou que afinal Olivia tinha sido vítima da mãe.

Nos últimos dias, Turner foi ao ponto de mandar retirar os tubos de alimentação à menina, aprovando uma ordem de não ressuscitar, para ela poder "morrer em paz". Agora enfrenta acusações por homicídio em primeiro grau e fraude.