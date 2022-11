Juncker “tentou”, teve “arte política”, mas nem sempre (con)venceu os líderes

Jean-Claude Juncker caminha de papel na mão em direção ao discurso do adeus no Parlamento Europeu. É hora de prestar contas. O plenário não está completo, mas ouvem-se palmas. Antes de chegar aos cinco minutos de balanço, emociona-se.

"Queria agradecer também aos meus comissários", diz, a tentar controlar a voz embargada. Bate com a mão no púlpito, tenta controlar as lágrimas e continua: "sem eles não poderia ter feito nada", reconhece, repetindo "obrigada" em várias línguas, incluindo em português. É a segunda vez, em menos de uma semana, que se emociona a falar de despedidas.

O luxemburguês surge como o rosto de "uma geração que vai reformar-se". É assim que Carlos Moedas analisa o momento de balanço de "um dos últimos visionários da Europa", com quem teve o "privilégio de trabalhar" e a quem considera que Portugal "deveria estar agradecido".

Juncker foi contra a aplicação de sanções a Portugal e Espanha e Moedas não esquece a habilidade a conduzir a célebre e controversa reunião da primavera de 2016. "Ele sabia exatamente qual era a coreografia que queria fazer para chegar ao resultado de não haver sanções", recorda Moedas aos jornalistas portugueses em Estrasburgo.

"Ele sabia exatamente quem devia deixar falar, combinou comigo quando é que eu falava. Tudo aquilo foi tão bem feito que o resultado só poderia ser o que ele queria". Para o ainda comissário português é "a arte de fazer política".

A arte de quem está na vida pública e partidária desde os vinte e tal anos, que foi primeiro-ministro do Luxemburgo durante quase 20, ministro das Finanças e o primeiro presidente do Eurogrupo. O que vai fazer Juncker a seguir? Deveria deixar a presidência da Comissão Europeia já na próxima semana, mas fica ainda pelo menos mais um mês, até estar aprovada a equipa de Ursula von der Leyen.

Estão prestes a acabar as imagens dos famosos beijos e abraços de Juncker a políticos - pelo menos numa base diária - e as notícias das dores ciáticas agudas que tanta especulação geraram sobre o estado de saúde e os hábitos do luxemburguês. Mas a crítica mordaz ainda não acabou. "Cuidem da Europa e combatam com todas as vossas forças os nacionalismos estúpidos e limitados", apelou sem meias palavras em Estrasburgo.

“Estamos conscientes de que tentou”

Numa União Europeia em que as capitais controlam muita da força de decidir, de fazer avançar ou bloquear soluções europeias, Juncker nem sempre conseguiu fazer o que quis.

"Muitas vezes o fracasso não se deve à Comissão", diz-lhe a líder da bancada dos socialistas europeus. Para Iratxe García, a culpa daquilo que não avançou nos últimos cinco anos foi muitas vezes da "falta de ambição e colaboração dos governos no Conselho Europeu". A espanhola aponta a "falta de solidariedade" entre países para resolver os desafios migratórios e encontrar novo acordo para a Política Comum de Asilo.

De outros grupos parlamentares chegam críticas semelhantes. Algumas dirigem-se mais aos Governos e líderes europeus do que a Juncker, mas o luxemburguês não está totalmente imune.

A Comissão Europeia até apresentou propostas nesta área, incluindo para um mecanismo permanente de distribuição de refugiados entre os vários estados, mas esse foi apenas mais um exemplo do que Juncker tentou e não conseguiu.

Também não será no seu mandato (nem tão cedo) que os, em breve, 27 vão concluir a União Bancária, ou criar uma garantia europeia de depósitos. No entanto, Jean-Claude Juncker consegue imprimir novo rumo ao discurso sobre a rigidez do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Com a UE finalmente a crescer - ainda que a um ritmo cada vez mais lento - deu prevalência a uma leitura mais "flexível" das regras.

"Estamos conscientes que tentou", reconhece Iratxe. E é preciso ter em conta que os dois fazem parte de famílias políticas distintas. Ela é do centro-esquerda, ele do Partido Popular Europeu, a quem apesar de tudo a socialista espanhola não poupa críticas: "[Juncker] tentou distanciar-se da política de austeridade e rigor que nos impôs o Sr. [Durão] Barroso".

A bancada dos democratas cristãos e o seu líder, o alemão Manfred Weber, não partilharão das críticas ao antigo presidente da Comissão Europeia, mas quem está agora a ser avaliado é Juncker. E, para ele, Weber tem palavras de agradecimento sobretudo pela "capacidade de promover compromissos", muitas vezes num duro equilíbrio entre o eixo franco-alemão.

Da bancada dos Verdes chegam também alguns elogios, por exemplo, aos esforços do executivo comunitário em matéria social. Mas a promessa "de um salário mínimo" em todos os Estados membros ainda não saiu do papel, lembra o grupo da Esquerda Radical no Parlamento Europeu.

No que diz respeito às alterações climáticas, fica também muito por fazer e será um dos grandes desafios da alemã Ursula von der Leyen. No entanto, há um legado que ninguém tira ao luxemburguês: a estratégia que há cinco anos foi batizada de Plano Juncker e a quem muitos agora só chamam de Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos. Ajudou a criar até agora mais um milhão de empregos.