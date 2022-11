Santiago do Chile vai ter terceiro recolher obrigatório

O general de divisão do Exército chileno Javier Iturriaga, responsável da segurança durante o estado de emergência decretado na capital do Chile, estabeleceu esta segunda-feira o terceiro recolher obrigatório em Santiago e na região metropolitana, perante a continuação dos distúrbios.

"Cheguei à convicção de que precisamos de um novo recolher obrigatório", disse o militar, em declarações públicas. O recolher obrigatório vai estar em vigor entre as 20h00 horas locais (24h00 de Lisboa) até às 6h00 (10h00 de Lisboa).

Por outro lado, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou também esta segunda-feira a todos os setores da sociedade chilena para que reduzam a tensão, recusem atos de violência e procurem soluções pacíficas para os problemas que redundaram nas manifestações dos últimos dias.

Os protestos já provocaram 11 mortos e vários feridos.

O protesto social nasceu de uma subida do preço dos bilhetes de metro na capital, tendo-se espalhado para diversas cidades do país, com barricadas, incêndios e saques.

Na última noite, os distúrbios causaram três mortos e ferimentos em 50 polícias e militares, segundo o ministro do Interior, Andrés Chadwick.